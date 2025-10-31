このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Japan RugbyGetty Images
ラグビー日本代表戦はAmazon J SPORTSでライブ配信
GOAL

【11月2日】ラグビー日本代表vs南アフリカ代表のテレビ放送・ネット配信予定｜リポビタンDチャレンジカップ2025

男子15人制ラグビー国際試合「リポビタンDチャレンジカップ2025」日本代表vs南アフリカ代表の地上波テレビ放送・ネット配信・視聴方法を紹介。

J SPORTS

11/1(土)25時10分～ラグビー日本代表vs南アフリカ代表
Amazon Prime Videoチャンネル「J SPORTS」でライブ配信！

Amazon Prime Videoチャンネル

男子15人制ラグビー国際試合「リポビタンDチャレンジカップ2025」日本代表vs南アフリカ代表が、日本時間11月2日(日)に行われる。

【14日間0円】ラグビー日本代表戦はAmazon J SPORTSでライブ配信！無料トライアルで視聴

本記事では、日本代表vs南アフリカ代表の視聴方法を紹介する。

日本vs南アフリカ｜試合日程・開始時間

「リポビタンDチャレンジカップ2025」日本代表vs南アフリカ代表は日本時間11月2日(日)、ウェンブリー・スタジアム（イギリス・ロンドン）で行われる。

日程

開始時間

11/2(日)1:10

日本vs南アフリカ｜テレビ中継・ネット配信予定

日時

テレビ
(地上波/衛星)

ネット
(スマホ/タブレット)

11/2(日)
1:10

※放送/配信予定は変更の可能性あり

ラグビー日本代表｜おすすめ視聴方法

ラグビー日本代表の試合を配信する『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能できる。

▶ラグビー日本代表をAmazonで視聴！登録はこちらから

rugby j sports

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス

  1. 「詳細を見る」をタップ。
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

0