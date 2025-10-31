【11月2日】ラグビー日本代表vs南アフリカ代表のテレビ放送・ネット配信予定｜リポビタンDチャレンジカップ2025

男子15人制ラグビー国際試合「リポビタンDチャレンジカップ2025」日本代表vs南アフリカ代表が、日本時間11月2日(日)に行われる。

本記事では、日本代表vs南アフリカ代表の視聴方法を紹介する。

日本vs南アフリカ｜試合日程・開始時間

「リポビタンDチャレンジカップ2025」日本代表vs南アフリカ代表は日本時間11月2日(日)、ウェンブリー・スタジアム（イギリス・ロンドン）で行われる。

日程 開始時間 11/2(日) 1:10

日本vs南アフリカ｜テレビ中継・ネット配信予定

※放送/配信予定は変更の可能性あり

ラグビー日本代表｜おすすめ視聴方法

ラグビー日本代表の試合を配信する『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能できる。

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。