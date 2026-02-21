Goal.com
侍ジャパンvsソフトバンクはAmazonプライムビデオで完全ライブ配信！無料体験で視聴
Yuta Tokuma

【2月22日】侍ジャパンvs福岡ソフトバンクホークスのテレビ放送/ネット配信予定・無料視聴方法｜WBC練習試合第1戦

野球日本代表vs福岡ソフトバンクホークス、強化試合『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎』の試合日程・地上波中継・BS・CSテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法を紹介。

WBC連覇を目指す野球日本代表・侍ジャパンは2月22日、強化試合『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎』で福岡ソフトバンクホークスと対戦する。

本記事では、侍ジャパンvsソフトバンクのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

侍ジャパンvs福岡ソフトバンクホークス｜試合日程・プレイボール時間

『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎』侍ジャパンvs福岡ソフトバンクホークス、2月22日(日)にひなたサンマリンスタジアム宮崎(宮崎県宮崎市)で開催される。

プレイボール時間は13:00を予定している。

日程プレイボール時間対戦カード
2/22(日)13:00侍ジャパンvs福岡ソフトバンクホークス

侍ジャパンvs福岡ソフトバンクホークス｜テレビ放送・ネット配信予定

日時テレビ
(地上波/衛星)		ネット
(スマホ/タブレット)
2/22(日)
13:00
  • テレビ朝日系列

※放送/配信予定は変更の可能性あり

侍ジャパン強化試合｜プライムビデオで連日ライブ配信！見逃しもあり

Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なく侍ジャパンvsソフトバンク・中日を視聴できる。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。

  1. Amazon Prime Videoの公式サイトから「30日間の無料体験を開始する」を選択
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. 登録完了後、すぐに視聴可能！

