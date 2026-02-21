WBC連覇を目指す野球日本代表・侍ジャパンは2月22日、強化試合『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎』で福岡ソフトバンクホークスと対戦する。

本記事では、侍ジャパンvsソフトバンクのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

侍ジャパンvs福岡ソフトバンクホークス｜試合日程・プレイボール時間

『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎』侍ジャパンvs福岡ソフトバンクホークス、2月22日(日)にひなたサンマリンスタジアム宮崎(宮崎県宮崎市)で開催される。

プレイボール時間は13:00を予定している。

日程 プレイボール時間 対戦カード 2/22(日) 13:00 侍ジャパンvs福岡ソフトバンクホークス

侍ジャパンvs福岡ソフトバンクホークス｜テレビ放送・ネット配信予定

日時 テレビ

(地上波/衛星) ネット

(スマホ/タブレット) 2/22(日)

13:00 テレビ朝日系列 Prime Video

※放送/配信予定は変更の可能性あり

侍ジャパン強化試合｜プライムビデオで連日ライブ配信！見逃しもあり

『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なく侍ジャパンvsソフトバンク・中日を視聴できる。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。

