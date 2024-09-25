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JLPGA 日本女子オープンゴルフ選手権のテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法｜女子ゴルフ

「JLPGA 日本女子オープンゴルフ選手権」の日程スケジュール、テレビ中継/ネットライブ予定、視聴方法を紹介。

世界最高峰の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、9月26日(木)から9月29日(日)にかけて『日本女子オープンゴルフ選手権』が開催される。

本記事では、2024年JLPGA 日本女子オープンゴルフ選手権の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

日本女子オープンゴルフ選手権2024｜開催日程

日程ラウンド
9/26(木)1日目
9/27(金)2日目
9/28(土)3日目
9/29(日)最終日

日本女子オープンゴルフ選手権2024｜放送/配信予定

チャンネル放送・配信時間形態
NHK BS【9/26(木)】13:00～15:10
【9/27(金)】13:00～15:10 		BS放送
NHK総合テレビ【9/26(木)】15:10～17:00
【9/27(金)】15:10～17:00
【9/28(土)】13:50～16:00
【9/29(日)】13:05～16:00
地上波

日本女子オープンゴルフ2024｜視聴方法

JLPGAツアーの日本女子オープンゴルフは、地上波『NHK総合テレビ』および衛星放送『NHK BS』でのみ放送される。

以下に続く
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