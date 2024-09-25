JLPGA 日本女子オープンゴルフ選手権のテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法｜女子ゴルフ

世界最高峰の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、9月26日(木)から9月29日(日)にかけて『日本女子オープンゴルフ選手権』が開催される。
本記事では、2024年JLPGA 日本女子オープンゴルフ選手権の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。
日本女子オープンゴルフ選手権2024｜開催日程
|日程
|ラウンド
|9/26(木)
|1日目
|9/27(金)
|2日目
|9/28(土)
|3日目
|9/29(日)
|最終日
日本女子オープンゴルフ選手権2024｜放送/配信予定
|チャンネル
|放送・配信時間
|形態
|NHK BS
|【9/26(木)】13:00～15:10
【9/27(金)】13:00～15:10
|BS放送
|NHK総合テレビ
|【9/26(木)】15:10～17:00
【9/27(金)】15:10～17:00
【9/28(土)】13:50～16:00
【9/29(日)】13:05～16:00
|地上波
日本女子オープンゴルフ2024｜視聴方法
JLPGAツアーの日本女子オープンゴルフは、地上波『NHK総合テレビ』および衛星放送『NHK BS』でのみ放送される。
以下に続く