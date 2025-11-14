サッカー日本代表最新ユニフォームのデザインは？11月6日発表のW杯着用モデル

大会ごとに進化を続けてきた青のユニフォーム、通称「サムライブルー」。2026年ワールドカップで着用するユニフォームにも注目が集まっている。

本記事では、サッカー日本代表最新ユニフォームのデザインについて紹介する。

サッカー日本代表の最新ユニフォームデザインは？

adidas

adidas is the official supplier of the Japan National Team

日本代表最新ユニフォーム(2026年W杯着用モデル)

新たなユニフォームのテーマは「HORIZON（水平線）」。その名の通り、日本を囲む海と空が交わる水平線をイメージしたグラフィックが胸の中央に大胆に描かれている。青を基調としたデザインの中に幾重にも重なるラインが、限りなく広がる日本の空と海を象徴。選手たちが世界の舞台で挑む姿を、無限に続く水平線と重ね合わせたコンセプトとなっている。

首の付け根部分には日の丸があしらわれ、「日本を背負う」という強い意志と誇りを表現。デザイン性だけでなく、軽量化と通気性を追求した新素材も採用されており、過酷な環境下でも高いパフォーマンスを発揮できる仕様だ。

一方、ゴールキーパー(GK)ユニフォームには、仏教における守護神「阿修羅」から着想を得た力強いデザインを採用。阿修羅の多面性と勇敢さを、最後方からチームを支える守護神＝GKの姿と重ね合わせ、威厳と闘志を兼ね備えたビジュアルに仕上げられている。鋭いグラフィックが映えるデザインは、まさに“ゴールの守護者”の象徴といえる。

「HORIZON」というコンセプトには、水平線の先に広がる“無限の希望”と“明るい未来”を見据える意味が込められている。2026年にアメリカ、カナダ、メキシコで開催されるFIFAワールドカップへ向け、SAMURAI BLUEは“優勝”を明確な目標として掲げ、この新ユニフォームとともに世界の頂を目指す。

11月6日(木)に発表された新ユニフォームは、11月14日(金)に豊田スタジアム(愛知)で行われるキリンチャレンジカップ2025・ガーナ代表戦で初披露される予定だ。

サッカー日本代表 新ユニフォームの発売日は？

新ユニフォームは、2025年11月6日(木)18時よりアディダス オンラインショップ、アディダス アプリ、そしてJFA公式オンラインストア「JFA STORE」で販売がスタート。翌日の11月7日(金)からは、全国のアディダス直営店および各取扱店舗でも順次発売が開始されている。

今回のコレクションは、レプリカユニフォームだけでなく、トレーニングウェアやライフスタイルアイテムも同時展開。試合観戦はもちろん、日常使いでも取り入れやすいデザインが豊富に揃う。胸に刻まれた新しいエンブレムと、水平線をモチーフにした「HORIZON」コンセプトのグラフィックが印象的で、まさにSAMURAI BLUEと共に戦うファン必携の一着といえる。

オンライン販売開始(2025年11月6日(木)18時～) アディダスオンラインショップ アディダスアプリ JFA公式オンラインストア「JFA STORE」

店頭販売開始(2025年11月7日(金)～) アディダス直営店 全国のアディダス取扱店舗



サッカー日本代表 新ユニフォームはどこで買える？販売場所は？

前述のとおり、購入先はアディダスの公式チャネルを中心に幅広く、アディダス オンラインショップ、アディダス アプリ、アディダス直営店、JFA公式オンラインストア「JFA STORE」、そして全国のアディダス取扱店舗で展開される。

販売開始はオンラインが11月6日(木)18時、店頭は11月7日(金)からとなっている。

商品ラインナップ一覧

