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Japan v China - EAFF E-1 Men's Football ChampionshipGetty Images Sport
男子サッカー決勝・日韓戦はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Aoi Fujimiya

サッカー男子決勝 日本vs韓国の地上波テレビ放送は？TBSの中継はある？

Asian Games
U-21日本
U-23韓国
U-23韓国 対 U-21日本

【アジア大会2026】サッカー男子決勝・日本vs韓国は地上波で見れる？TBS生中継の有無を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカーで、日本代表が韓国代表との決勝に臨む。

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本記事では、アジア大会2026男子サッカー決勝・日本vs韓国のTBSの地上波テレビ放送について紹介する。

サッカー男子決勝・日本vs韓国はいつ？試合日程・開始時間

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカー決勝は、2026年10月3日(土)19:30から豊田スタジアム(愛知県豊田市)で行われる。

決勝では、U-21日本代表とU-23韓国代表が対戦する。日本は準決勝でウズベキスタンとのPK戦を制し、決勝進出を決めた。

項目

内容

大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)

ラウンド

男子サッカー 決勝

日程

2026年10月3日(土)

キックオフ

19:30予定

対戦カード

日本(U-21) vs 韓国(U-23)

会場

豊田スタジアム(愛知県豊田市)

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サッカー男子決勝・日本vs韓国地上波テレビ放送はある？

男子サッカー決勝の日本vs韓国は、地上波『TBS系列』で生中継される予定となっている。

放送は10月3日(土)19:00から開始予定。19:30のキックオフに向けて、試合前の見どころ紹介などを交えながら生放送される予定だ。

放送局

放送開始

放送予定

TBS系列

10月3日(土)19:00～

生中継予定

TVerで日本vs韓国を無料視聴できる？

『TVer』では、TBS系列の地上波生中継に合わせて無料同時ライブ配信が予定されている。

そのため、テレビがない場合でも、TVerを利用して日本vs韓国の決勝をリアルタイムで無料視聴できる予定だ。

U-NEXTで日本vs韓国を視聴できる？

U-NEXT』でも男子サッカー決勝の日本vs韓国をライブ配信する予定となっている。

また、試合終了後には見逃し配信(アーカイブ配信)も実施される予定だ。

放送・配信サービス

放送・配信予定

TBS系列

19:00～ 地上波生中継予定

TVer

TBS系列に合わせて無料同時ライブ配信予定

U-NEXT

ライブ配信・見逃し配信予定

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サッカー男子日本代表 アジア大会決勝のおすすめ視聴方法

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前述のとおり、アジア大会のU-21日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。決勝の韓国戦もライブ配信予定だ。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

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  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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