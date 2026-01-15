このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
U-23アジアカップ
team-logo日本U23
team-logoヨルダンU23
Yuta Tokuma

【1月16日】U23日本代表 ヨルダン戦のテレビ放送・ネット配信予定｜AFC U23アジアカップ サウジアラビア 2026

【U23アジアカップテレビ放送予定】2026年1月16日に開催されるAFCアジアカップサウジアラビア2026準々決勝、日本代表vsヨルダン代表の試合日程、キックオフ時間、中継・ライブ配信スケジュールを紹介。

1月6日に開幕したAFC U23アジアカップサウジアラビア2026はグループステージが終了、ノックアウトステージが始まり1月16日(金)に開催される準々決勝でU23日本代表はU23ヨルダン代表と対戦する。

本記事では、日本代表vsヨルダン代表の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介する。

日本vsヨルダン｜開催日程・キックオフ時間は？

  • 大会：AFCU23アジアカップサウジアラビア2026 準々決勝
  • カード：U23日本代表 vs U23ヨルダン代表
  • 会場：キング・アブドゥラ・スポーツ・シティ・ホール・スタジアム
  • 日程：2026年1月16日(金)20:30キックオフ／日本時間

日本vsヨルダン｜テレビ放送・ネット配信予定は？

U23アジアカップ準々決勝、日本代表vsヨルダン代表は『DAZN』がライブ配信する。なお、『DAZN』は大会全試合を独占ライブ配信する。

■放送局・スケジュール

  • 地上波：なし
  • BS・CS：なし
  • ネット：DAZN

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

U23アジアカップ2026のおすすめ視聴方法

AFCU23アジアカップサウジアラビア2026は『DAZN(ダゾーン)』が日本戦を含む全試合をライブ配信している。

DAZN

AFCアジアカップ2026は「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったン『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴できる。。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

