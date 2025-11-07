このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ラグビー日本vsアイルランドはWOWOWオンデマンドでライブ配信
【11月8日】ラグビー日本代表vsアイルランド代表のテレビ放送・ネット配信予定｜リポビタンDチャレンジカップ2025

男子15人制ラグビー国際試合「リポビタンDチャレンジカップ2025」日本代表vsアイルランド代表の地上波テレビ放送・ネット配信・視聴方法を紹介。

男子15人制ラグビー国際試合「リポビタンDチャレンジカップ2025」日本代表vsアイルランド代表が、11月8日(土)に行われる。

本記事では、日本代表vsアイルランド代表の視聴方法を紹介する。

日本vsアイルランド｜試合日程・開始時間

「リポビタンDチャレンジカップ2025」日本代表vsアイルランド代表は11月8日(土)、アビバ・スタジアム（アイルランド・ダブリン）で行われる。

日程

開始時間

11/8(土)21:40

日本vsアイルランド｜テレビ中継・ネット配信予定

日時

テレビ
(地上波/衛星)

ネット
(スマホ/タブレット)

11/8(土)
21:40

※放送/配信予定は変更の可能性あり

ラグビー日本代表｜おすすめ視聴方法

前述の通り、アイルランド戦はネット『WOWOWオンデマンド』でライブ配信を予定。衛星放送の視聴環境が無い場合や、出先でもすぐに視聴することができる。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

WOWOW公式サイトにアクセス
②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

※WOWOWオンデマンドの月額料金は2,530円(税込)。

0