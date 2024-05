【天皇杯 結果・対戦カード】天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会の1回戦が5月25日、26日に開催。2回戦の対戦カードが決定した。

天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会では25日と26日に1回戦が行われ、2回戦の対戦カードが決定した。

全88チームが参加している天皇杯。1回戦では各都道府県代表が対戦した。初日の25日にはJ3リーグに属するツエーゲン金沢(石川県代表)がPK戦の末に甲南大学(兵庫県代表)に敗北。2日目の26日には福島ユナイテッドFC(福島県代表)が大山サッカークラブ(山形県代表)に9-0で快勝した一方、J3リーグのFC今治(愛媛県代表)がヴィアティン三重(三重県代表)に敗れている。

各地で熱戦が行われた結果、J1・J2リーグのクラブも参戦する2回戦の進出チームおよび対戦カードが決定。昨年度大会覇者の川崎フロンターレはソニー仙台FC(宮城県代表)、J1リーグ王者のヴィッセル神戸はカターレ富山(富山県代表)と対戦することとなった。1回戦を衝撃のスコアで終えた福島の対戦相手はガンバ大阪(J1)となっている。

以下に続く

天皇杯1回戦の結果、2回戦の対戦カード一覧は以下の通り。

■1回戦 結果

・5月25日(土)

奈良クラブ(奈良県代表) 3-2 京都産業大学(京都府代表)

東海大学熊本(熊本県代表) 0-4 三菱重工長崎SC(長崎県代表)

FC岐阜(岐阜県代表) 1-0 アスルクラロ沼津(静岡県代表)

テゲバジャーロ宮崎(宮崎県代表) 4-0 川副クラブ(佐賀県代表)

ソニー仙台FC(宮城県代表) 3-1 tonan前橋(群馬県代表)

ツエーゲン金沢(石川県代表) 1-1(3-4) 甲南大学(兵庫県代表)

栃木シティ(栃木県代表) 1-0 横河武蔵野FC(東京都代表)

SC相模原(神奈川県代表) 3-0 山梨学院大学PEGASUS(山梨県代表)

・5月26日(日)

カターレ富山(富山県代表) 3-0 関西大学(大阪府代表)

いわてグルージャ盛岡(岩手県代表) 3-1 北海道十勝スカイア

ス(北海道代表)

筑波大学(茨城県代表) 1-0 明治大学(アマチュアシード)

FC徳島(徳島県代表) 0-1 ジェイリースFC(大分県代表)

鹿屋体育大学(鹿児島県代表) 0-3 ギラヴァンツ北九州(福岡県代表)

三菱水島FC(岡山県代表) 3-4 カマタマーレ讃岐(香川県代表)

高知ユナイテッドSC(高知県代表) 1-0 ベルガロッソいわみ(島根県代表)

ヴァンラーレ八戸(青森県代表) 2-0 ブリオベッカ浦安(千葉県代表)

アルテリーヴォ和歌山(和歌山県代表) 1-2 JAPANサッカーカレッジ(新潟県代表)

福井ユナイテッドFC(福井県代表) 0-3 大宮アルディージャ(埼玉県代表)

福島ユナイテッドFC(福島県代表) 9-0 大山サッカークラブ(山形県代表)

ヴィアティン三重(三重県代表) 1-0 FC今治(愛媛県代表)

びわこ成蹊スポーツ大学(滋賀県代表) 0-1 中京大学(愛知県代表)

ガイナーレ鳥取(鳥取県代表) 1-1(PK:3-4) FCバレイン下関(山口県代表)

AC長野パルセイロ(長野県代表) 7-0 猿田興業(秋田県代表)

福山シティFC(広島県代表) 3-0 沖縄SV(沖縄県代表)

■2回戦 対戦カード

・6月12日(水)

19:00 ヴィッセル神戸(J1) vs カターレ富山(富山県代表)

19:00 徳島ヴォルティス(J2) vs ベガルタ仙台(J2)

19:00 柏レイソル(J1) vs いわてグルージャ盛岡(岩手県代表)

18:30 FC町田ゼルビア(J1) vs 筑波大学(茨城県代表)

19:00 セレッソ大阪(J1) vs ジェイリースFC(大分県代表)

19:00 ヴァンフォーレ甲府(J2) vs Honda FC(アマチュアシード)

19:00 アルビレックス新潟(J1) vs ギラヴァンツ北九州(福岡県代表)

19:00 V・ファーレン長崎(J2) vs カマタマーレ讃岐(香川県代表)

19:00 鹿島アントラーズ(J1) vs 奈良クラブ(奈良県代表)

19:00 藤枝MYFC(J2) vs 栃木SC(J2)

19:00 サガン鳥栖(J1) vs 高知ユナイテッドSC(高知県代表)

19:00 横浜FC(J2) vs ヴァンラーレ八戸(青森県代表)

18:30 名古屋グランパス(J1) vs JAPANサッカーカレッジ(新潟県代表)

19:00 ザスパ群馬(J2) vs レノファ山口FC(J2)

19:00 京都サンガF.C.(J1) vs 大宮アルディージャ(埼玉県代表)

19:00 清水エスパルス(J2) vs 三菱重工長崎SC(長崎県代表)

19:00 横浜F・マリノス(J1) vs FC岐阜(岐阜県代表)

19:00 ロアッソ熊本(J2) vs 水戸ホーリーホック(J2)

19:00 ガンバ大阪(J1) vs 福島ユナイテッドFC(福島県代表)

19:00 ジュビロ磐田(J1) vs テゲバジャーロ宮崎(宮崎県代表)

19:00 川崎フロンターレ(J1) vs ソニー仙台FC(宮城県代表)

19:00 大分トリニータ(J2) vs 鹿児島ユナイテッドFC(J2)

19:00 FC東京(J1) vs ヴィアティン三重(三重県代表)

19:00 ジェフユナイテッド千葉(J2) vs 中京大学(愛知県代表)

18:30 サンフレッチェ広島(J1) vs FCバレイン下関(山口県代表)

19:00 ブラウブリッツ秋田(J2) vs いわきFC(J2)

19:00 湘南ベルマーレ(J1) vs 甲南大学(兵庫県代表)

18:30 東京ヴェルディ(J1) vs AC長野パルセイロ(長野県代表)

19:00 アビスパ福岡(J1) vs 福山シティFC(広島県代表)

19:00 ファジアーノ岡山(J2) vs 愛媛FC(J2)

19:00 北海道コンサドーレ札幌(J1) vs 栃木シティ(栃木県代表)

19:00 モンテディオ山形(J2) vs SC相模原(神奈川県代表)