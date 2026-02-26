Goal.com
侍ジャパンvs中日はAmazonプライムビデオで完全ライブ配信！無料体験で視聴
Yuta Tokuma

【2月27日】侍ジャパンvs中日ドラゴンズのテレビ放送/ネット配信予定・無料視聴方法｜WBC野球日本代表強化試合

野球日本代表vs中日ドラゴンズ、強化試合『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋』の試合日程・地上波中継・BS・CSテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法を紹介。

WBC連覇を目指す野球日本代表・侍ジャパンは2月27日、強化試合『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋』で中日ドラゴンズと対戦する。

【2/27】侍ジャパンvs中日ドラゴンズはAmazonプライムビデオで完全ライブ配信！30日間無料トライアルあり今すぐ無料体験で視聴

本記事では、侍ジャパンvs中日のテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

侍ジャパンvs中日ドラゴンズ｜試合日程・プレイボール時間

『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋』侍ジャパンvs中日ドラゴンズは、2月27日(金)にバンテリンドーム ナゴヤ(愛知県名古屋市)で開催される。

プレイボール時間は19:00を予定している。

日程プレイボール時間対戦カード
2/27(金)19:00侍ジャパンvs中日ドラゴンズ

侍ジャパンvs中日ドラゴンズ｜テレビ放送・ネット配信予定

日時テレビ
(地上波/衛星)		ネット
(スマホ/タブレット)
2/27(金)
19:00
  • TBS系列

※放送/配信予定は変更の可能性あり

侍ジャパン強化試合｜中日ドラゴンズ戦はプライムビデオで連日ライブ配信！

Samurai Japan Seriesアマゾンジャパン合同会社

Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なく侍ジャパンvsソフトバンク・中日を視聴できる。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。

  1. Amazon Prime Videoの公式サイトから「30日間の無料体験を開始する」を選択
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. 登録完了後、すぐに視聴可能！

