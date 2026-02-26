WBC連覇を目指す野球日本代表・侍ジャパンは2月27日、強化試合『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋』で中日ドラゴンズと対戦する。

本記事では、侍ジャパンvs中日のテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

侍ジャパンvs中日ドラゴンズ｜試合日程・プレイボール時間

『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋』侍ジャパンvs中日ドラゴンズは、2月27日(金)にバンテリンドーム ナゴヤ(愛知県名古屋市)で開催される。

プレイボール時間は19:00を予定している。

日程 プレイボール時間 対戦カード 2/27(金) 19:00 侍ジャパンvs中日ドラゴンズ

侍ジャパンvs中日ドラゴンズ｜テレビ放送・ネット配信予定

日時 テレビ

(地上波/衛星) ネット

(スマホ/タブレット) 2/27(金)

19:00 TBS系列 Prime Video

※放送/配信予定は変更の可能性あり

侍ジャパン強化試合｜中日ドラゴンズ戦はプライムビデオで連日ライブ配信！

『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なく侍ジャパンvsソフトバンク・中日を視聴できる。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。

