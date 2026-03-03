Goal.com
AFC 女子アジアカップ
team-logo日本
team-logo台湾
Yuta Tokuma

【3月4日】なでしこジャパン対チャイニーズ・タイペイのテレビ放送・ネット配信予定｜AFC女子アジアカップ・グループ第1戦

【女子アジアカップテレビ放送予定】2026年3月4日に開催されるAFC女子アジアカップオーストラリア2026グループステージ第1節、日本女子代表（なでしこジャパン）vsチャイニーズ・タイペイ女子代表の試合日程、キックオフ時間、中継・ライブ配信スケジュールを紹介。

AFC女子アジアカップ2026

3月1日にAFC女子アジアカップオーストラリア2026が開幕する。日本時間3月4日(水)に開催されるグループステージ第1節で日本女子代表(なでしこジャパン)はチャイニーズ・タイペイ女子代表と対戦する。

本記事では、日本女子代表vsチャイニーズ・タイペイ女子代表の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介する。

なでしこジャパンvsチャイニーズ・タイペイ｜試合日程・開始時刻は？

  • 大会：AFC女子アジアカップオーストラリア2026 グループステージ第1節
  • カード：日本女子代表(なでしこジャパン) vs チャイニーズ・タイペイ女子代表
  • 会場：パース・レクタングラー・スタジアム
  • 日程：2026年3月4日(水)14:00キックオフ／日本時間

なでしこジャパンvsチャイニーズ・タイペイ｜放送・配信予定は？

女子アジアカップ2026、日本代表vsチャイニーズ・タイペイ代表は『DAZN』がライブ配信する。なお、『DAZN』は大会全試合を独占ライブ配信する。

■放送局・スケジュール

  • 地上波：なし
  • BS・CS：なし
  • ネット：DAZN

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

女子アジアカップ2026のおすすめ視聴方法

AFC女子アジアカップオーストラリア2026は『DAZN(ダゾーン)』が日本戦を含む全試合をライブ配信している。

