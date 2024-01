『DAZN』が歴代ライブ視聴数ランキング発表！ アジア杯ベトナム戦が3位にランクイン

【サッカー日本代表 最新情報】『DAZN(ダゾーン)』が歴代ライブ視聴数ランキングのベスト5を発表した。

『DAZN(ダゾーン)』は16日、AFCアジアカップ カタール2023のグループD第1節日本代表vsベトナム代表が歴代3位の視聴数を記録したことを発表した。

3大会ぶり5度目のアジア制覇を目指す日本。国際Aマッチ史上最多9連勝中と絶好調の中で14日に迎えた初戦では、ベトナムに4-2で勝利した。

そして、この試合の『DAZN』におけるライブ配信の視聴数が歴代3位を記録。1位は2022年3月のカタール・ワールドカップ(W杯)アジア予選オーストラリア代表戦、2位が2021年の11月のカタールW杯アジア予選ベトナム代表戦。4位と5位もカタールW杯アジア予選であり、W杯予選以外では唯一のトップ5ランクインとなった。

なお、『DAZN』はアジアカップを全試合ライブ配信しており、19日の第2節イラク代表戦、24日の第3節インドネシア代表戦も配信。特にインドネシア代表戦は独占配信となる。

今回発表された『DAZN ジャパン』のライブコンテンツ歴代視聴数ランキングは以下の通り。

■『DAZN』ライブ配信視聴数ランキング

1位:オーストラリア vs 日本(AFCアジア予選 -Road to Qatar-/2022年3月24日)

2位:ベトナム vs 日本(AFCアジア予選 -Road to Qatar-/2021年11月11日)

3位:日本 vs ベトナム(AFCアジアカップ カタール2023/2024年1月14日)

4位:オマーン vs 日本(AFCアジア予選 -Road to Qatar-/2021年11月17日)

5位:中国 vs 日本(AFCアジア予選 -Road to Qatar-/2021年9月8日)