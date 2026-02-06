34歳ハメス、新天地はアメリカに！ミネソタと契約合意報道…開催国でワールドカップへ備える

コロンビア代表MFハメス・ロドリゲスは、ミネソタ・ユナイテッドと契約を結ぶことになるようだ。

17歳でのプロデビューからポルトやモナコ、レアル・マドリー、バイエルン・ミュンヘン、エヴァートン、アル・ラーヤン、オリンピアコス、サンパウロ、ラージョ・バジェカーノと世界各国のクラブを渡り歩いてきたハメス。2025年1月にはメキシコの名門クラブ・レオンに加入したが、今年1月に契約満了を持って退団していた。

その後はフリーの状態が続き、母国コロンビアで個人トレーニングを行っていた34歳MFだが、新天地はアメリカになる模様。『The Athletic』によると、ミネソタ・ユナイテッドとの契約に合意したようだ。

同メディアは、ハメスに対してこの1カ月間でMLS（メジャーリーグサッカー）、エクアドル、アルゼンチンの複数クラブが関心を示していたと指摘。代表のチームメイトであるFWラダメル・ファルカオが所属するミジョナリオス移籍の可能性もあったが、こちらは予算上の制約で破談したという。そして3日にからミネソタとの交渉がスタートし、契約に至ったと伝えられている。

コロンビア代表として122キャプを記録し、現在はチームキャプテンも務めるハメス。夏のワールドカップに向け、今年前半は開催国アメリカでプレーすることになりそうだ。