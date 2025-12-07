このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Yuta Tokuma

J2昇格プレーオフ2025準決勝のテレビ放送・ネット配信予定

明治安田Ｊ２昇格プレーオフ２０２５準決勝のTV放送予定、キックオフ時間を紹介。

2025シーズンの明治安田J2昇格プレーオフ2025準決勝は12月7日(日)に準決勝の2試合が開催される。

本記事では、J2昇格プレーオフの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

J2昇格プレーオフ準決勝｜試合日程・キックオフ時間

日付対戦カード会場視聴方法
12/7(日)
14:00		FC大阪(J3リーグ3位) vs 金沢(J3リーグ6位)Axis【TV】
なし
【ネット】
DAZN
Lemino
12/7(日)
15:00		宮崎(J3リーグ4位) vs 鹿児島(J3リーグ5位)いちご【TV】
NHK宮崎
【ネット】
DAZN
Lemino

J2昇格プレーオフ準決勝｜放送・配信予定

明治安田Ｊ２昇格プレーオフ２０２５準決勝の2試合は『DAZN』『Lemino』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがお得)		視聴はこちら
Lemino視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

J2昇格プレーオフ準決勝のおすすめ視聴方法

明治安田Ｊ２昇格プレーオフ２０２５は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

DMM DAZNDMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

【Lemino】J2昇格プレーオフを全試合無料ライブ配信！

lemino_premium_join_2025

Leminoでは、J2昇格プレーオフ全試合の無料ライブ配信および見逃し配信を行う。

J2昇格プレーオフは無料で視聴できるが、31日間無料トライアルがある『Leminoプレミアム』に登録すれば、過去の貴重な試合も見逃し視聴が可能に。映画やドラマなども見放題となるのでおすすめだ。

LeminoでJ2昇格プレーオフ全試合をライブ配信！プレミアム登録がおすすめ

※本記事の配信情報は2025年12月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

