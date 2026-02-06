J2・J3百年構想リーグ開幕節のテレビ放送/ネット配信予定・試合日程

明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催、J2・J3百年構想リーグは2026年2月7日(土)に新シーズンが開幕する。

本記事では、明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 地域リーグラウンド第1節の最新試合日程やキックオフ時刻、放送/配信予定を随時更新している。

J2・J3百年構想リーグ第1節｜対戦カード・放送予定

試合日 対戦カード 放送 配信 2/7(土)

14:00 栃木シティ vs ベガルタ仙台 - DMM×DAZNホーダイ

DAZN 2/7(土)

14:00 横浜FC vs モンテディオ山形 - DMM×DAZNホーダイ

DAZN 2/7(土)

14:00 湘南ベルマーレ vs ブラウブリッツ秋田 - DMM×DAZNホーダイ

DAZN 2/7(土)

14:00 RB大宮アルディージャ vs 松本山雅FC テレ玉 DMM×DAZNホーダイ

DAZN 2/7(土)

14:00 ヴァンフォーレ甲府 vs 福島ユナイテッドFC - DMM×DAZNホーダイ

DAZN 2/7(土)

14:00 ジュビロ磐田 vs AC長野パルセイロ - DMM×DAZNホーダイ

DAZN 2/7(土)

14:00 奈良クラブ vs 徳島ヴォルティス - DMM×DAZNホーダイ

DAZN 2/7(土)

14:00 ギラヴァンツ北九州 vs ガイナーレ鳥取 - DMM×DAZNホーダイ

DAZN 2/8(日)

13:00 ロアッソ熊本 vs レノファ山口FC - DMM×DAZNホーダイ

DAZN 2/8(日)

13:05 愛媛FC vs アルビレックス新潟 - DMM×DAZNホーダイ

DAZN 2/8(日)

13:30 藤枝MYFC vs FC岐阜 静岡第一テレビ DMM×DAZNホーダイ

DAZN 2/8(日)

14:00 鹿児島ユナイテッドFC vs テゲバジャーロ宮崎 - DMM×DAZNホーダイ

DAZN 2/8(日)

14:00 FC大阪 vs カマタマーレ讃岐 - DMM×DAZNホーダイ

DAZN 2/8(日)

14:00 いわきFC vs 北海道コンサドーレ札幌 札幌テレビ DMM×DAZNホーダイ

DAZN 2/8(日)

14:00 大分トリニータ vs レイラック滋賀 - DMM×DAZNホーダイ

DAZN 2/8(日)

14:00 高知ユナイテッドSC vs カターレ富山 - DMM×DAZNホーダイ

DAZN 2/8(日)

14:00 FC琉球 vs サガン鳥栖 - DMM×DAZNホーダイ

DAZN 2/8(日)

14:00 栃木SC vs ヴァンラーレ八戸 - DMM×DAZNホーダイ

DAZN 2/8(日)

14:00 FC今治 vs ツエーゲン金沢 - DMM×DAZNホーダイ

DAZN 2/8(日)

14:00 SC相模原 vs ザスパ群馬 - DMM×DAZNホーダイ

DAZN

※試合開催日時、配信予定は変更の可能性あり。

J2・J3百年構想リーグのおすすめ視聴方法

明治安田J2・J3百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！W杯も観られる！ポイント還元でお得

DMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。

DAZNは明治安田百年構想リーグ全試合、海外サッカー（ラ・リーガ、ブンデスリーガなど）をライブ配信しており、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の全試合ライブ配信も決定した。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可