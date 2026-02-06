J2・J3百年構想リーグ開幕節のテレビ放送/ネット配信予定・試合日程

明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催、J2・J3百年構想リーグは2026年2月7日(土)に新シーズンが開幕する。
本記事では、明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 地域リーグラウンド第1節の最新試合日程やキックオフ時刻、放送/配信予定を随時更新している。
J2・J3百年構想リーグ第1節｜対戦カード・放送予定
|試合日
|対戦カード
|放送
|配信
|2/7(土)
14:00
|栃木シティ vs ベガルタ仙台
|-
|DMM×DAZNホーダイ
DAZN
|2/7(土)
14:00
|横浜FC vs モンテディオ山形
|-
|DMM×DAZNホーダイ
DAZN
|2/7(土)
14:00
|湘南ベルマーレ vs ブラウブリッツ秋田
|-
|DMM×DAZNホーダイ
DAZN
|2/7(土)
14:00
|RB大宮アルディージャ vs 松本山雅FC
|テレ玉
|DMM×DAZNホーダイ
DAZN
|2/7(土)
14:00
|ヴァンフォーレ甲府 vs 福島ユナイテッドFC
|-
|DMM×DAZNホーダイ
DAZN
|2/7(土)
14:00
|ジュビロ磐田 vs AC長野パルセイロ
|-
|DMM×DAZNホーダイ
DAZN
|2/7(土)
14:00
|奈良クラブ vs 徳島ヴォルティス
|-
|DMM×DAZNホーダイ
DAZN
|2/7(土)
14:00
|ギラヴァンツ北九州 vs ガイナーレ鳥取
|-
|DMM×DAZNホーダイ
DAZN
|2/8(日)
13:00
|ロアッソ熊本 vs レノファ山口FC
|-
|DMM×DAZNホーダイ
DAZN
|2/8(日)
13:05
|愛媛FC vs アルビレックス新潟
|-
|DMM×DAZNホーダイ
DAZN
|2/8(日)
13:30
|藤枝MYFC vs FC岐阜
|静岡第一テレビ
|DMM×DAZNホーダイ
DAZN
|2/8(日)
14:00
|鹿児島ユナイテッドFC vs テゲバジャーロ宮崎
|-
|DMM×DAZNホーダイ
DAZN
|2/8(日)
14:00
|FC大阪 vs カマタマーレ讃岐
|-
|DMM×DAZNホーダイ
DAZN
|2/8(日)
14:00
|いわきFC vs 北海道コンサドーレ札幌
|札幌テレビ
|DMM×DAZNホーダイ
DAZN
|2/8(日)
14:00
|大分トリニータ vs レイラック滋賀
|-
|DMM×DAZNホーダイ
DAZN
|2/8(日)
14:00
|高知ユナイテッドSC vs カターレ富山
|-
|DMM×DAZNホーダイ
DAZN
|2/8(日)
14:00
|FC琉球 vs サガン鳥栖
|-
|DMM×DAZNホーダイ
DAZN
|2/8(日)
14:00
|栃木SC vs ヴァンラーレ八戸
|-
|DMM×DAZNホーダイ
DAZN
|2/8(日)
14:00
|FC今治 vs ツエーゲン金沢
|-
|DMM×DAZNホーダイ
DAZN
|2/8(日)
14:00
|SC相模原 vs ザスパ群馬
|-
|DMM×DAZNホーダイ
DAZN
※試合開催日時、配信予定は変更の可能性あり。
J2・J3百年構想リーグのおすすめ視聴方法
明治安田J2・J3百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。
【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！W杯も観られる！ポイント還元でお得DMM
DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。
DAZNは明治安田百年構想リーグ全試合、海外サッカー（ラ・リーガ、ブンデスリーガなど）をライブ配信しており、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の全試合ライブ配信も決定した。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可