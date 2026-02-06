Goal.com
j2 j3 100 years memorial leagueJ.LEAGUE
Yuta Tokuma

J2・J3百年構想リーグ開幕節のテレビ放送/ネット配信予定・試合日程

明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第1節の試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催、J2・J3百年構想リーグは2026年2月7日(土)に新シーズンが開幕する。

本記事では、明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 地域リーグラウンド第1節の最新試合日程やキックオフ時刻、放送/配信予定を随時更新している。

J2・J3百年構想リーグ第1節｜対戦カード・放送予定

試合日対戦カード放送配信
2/7(土)
14:00		栃木シティ vs ベガルタ仙台-DMM×DAZNホーダイ
DAZN
2/7(土)
14:00		横浜FC vs モンテディオ山形-DMM×DAZNホーダイ
DAZN
2/7(土)
14:00		湘南ベルマーレ vs ブラウブリッツ秋田-DMM×DAZNホーダイ
DAZN
2/7(土)
14:00		RB大宮アルディージャ vs 松本山雅FCテレ玉DMM×DAZNホーダイ
DAZN
2/7(土)
14:00		ヴァンフォーレ甲府 vs 福島ユナイテッドFC-DMM×DAZNホーダイ
DAZN
2/7(土)
14:00		ジュビロ磐田 vs AC長野パルセイロ-DMM×DAZNホーダイ
DAZN
2/7(土)
14:00		奈良クラブ vs 徳島ヴォルティス-DMM×DAZNホーダイ
DAZN
2/7(土)
14:00		ギラヴァンツ北九州 vs ガイナーレ鳥取-DMM×DAZNホーダイ
DAZN
2/8(日)
13:00		ロアッソ熊本 vs レノファ山口FC-DMM×DAZNホーダイ
DAZN
2/8(日)
13:05		愛媛FC vs アルビレックス新潟-DMM×DAZNホーダイ
DAZN
2/8(日)
13:30		藤枝MYFC vs FC岐阜静岡第一テレビDMM×DAZNホーダイ
DAZN
2/8(日)
14:00		鹿児島ユナイテッドFC vs テゲバジャーロ宮崎-DMM×DAZNホーダイ
DAZN
2/8(日)
14:00		FC大阪 vs カマタマーレ讃岐-DMM×DAZNホーダイ
DAZN
2/8(日)
14:00		いわきFC vs 北海道コンサドーレ札幌札幌テレビDMM×DAZNホーダイ
DAZN
2/8(日)
14:00		大分トリニータ vs レイラック滋賀-DMM×DAZNホーダイ
DAZN
2/8(日)
14:00		高知ユナイテッドSC vs カターレ富山-DMM×DAZNホーダイ
DAZN
2/8(日)
14:00		FC琉球 vs サガン鳥栖-DMM×DAZNホーダイ
DAZN
2/8(日)
14:00		栃木SC vs ヴァンラーレ八戸-DMM×DAZNホーダイ
DAZN
2/8(日)
14:00		FC今治 vs ツエーゲン金沢-DMM×DAZNホーダイ
DAZN
2/8(日)
14:00		SC相模原 vs ザスパ群馬-DMM×DAZNホーダイ
DAZN

※試合開催日時、配信予定は変更の可能性あり。

J2・J3百年構想リーグのおすすめ視聴方法

明治安田J2・J3百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。

dmm dazn plan 2026DMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。

DAZNは明治安田百年構想リーグ全試合、海外サッカー（ラ・リーガ、ブンデスリーガなど）をライブ配信しており、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の全試合ライブ配信も決定した。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

