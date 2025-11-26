J1優勝はいつ決まる？確定の可能性がある試合の日程は？｜2025年タイトル争い

明治安田J1リーグは、2025年11月30日(日)の第37節で優勝チームが確定する可能性がある。

本記事では、タイトルの決定に関係する試合の日程や視聴方法を紹介する。

J1第37節で優勝の可能性があるチーム・条件は？

第37節では、鹿島アントラーズのみが優勝を決める可能性がある。鹿島は第36節終了時点で勝ち点70・得失点差25の首位に君臨。2位・柏レイソルのみが、勝ち点69・得失点差23で逆転優勝の可能性を残している。

第37節では、柏が敗北し、鹿島が勝利した場合のみ、鹿島の優勝が決定する。それ以外の場合、タイトルの行方は最終節(第38節)までもつれ込む。

第37節：鹿島の優勝決定条件

鹿島アントラーズが東京ヴェルディに勝利

柏レイソルがアルビレックス新潟に敗北

※上記両方を満たした場合のみ、第37節での鹿島の優勝が決定。

J1優勝争いに関係する試合の放送/配信予定・キックオフ時刻

上述の通り、鹿島と柏の試合のみがJ1優勝争いに影響する。両試合のテレビ放送、ネット配信予定は以下の通り。両試合ともにネット『DAZN』で視聴可能だ。

試合日 対戦カード 放送 配信 11/30(日)

14:00 東京ヴェルディ vs 鹿島アントラーズ NHK BS DMM×DAZNホーダイ

DAZN 11/30(日)

14:00 アルビレックス新潟 vs 柏レイソル - DMM×DAZNホーダイ

DAZN

※試合開催日時、配信予定は変更の可能性あり。

Jリーグのおすすめ視聴方法

2025シーズンのJリーグは『DAZN(ダゾーン)』がJ1、J2、J3全試合ライブ＆見逃し配信する。

