J1優勝はいつ決まる？確定の可能性がある試合の日程は？｜2025年タイトル争い

明治安田J1リーグは、2025年11月30日(日)の第37節で優勝チームが確定する可能性がある。
本記事では、タイトルの決定に関係する試合の日程や視聴方法を紹介する。
J1第37節で優勝の可能性があるチーム・条件は？
第37節では、鹿島アントラーズのみが優勝を決める可能性がある。鹿島は第36節終了時点で勝ち点70・得失点差25の首位に君臨。2位・柏レイソルのみが、勝ち点69・得失点差23で逆転優勝の可能性を残している。
第37節では、柏が敗北し、鹿島が勝利した場合のみ、鹿島の優勝が決定する。それ以外の場合、タイトルの行方は最終節(第38節)までもつれ込む。
第37節：鹿島の優勝決定条件
- 鹿島アントラーズが東京ヴェルディに勝利
- 柏レイソルがアルビレックス新潟に敗北
※上記両方を満たした場合のみ、第37節での鹿島の優勝が決定。
J1優勝争いに関係する試合の放送/配信予定・キックオフ時刻
上述の通り、鹿島と柏の試合のみがJ1優勝争いに影響する。両試合のテレビ放送、ネット配信予定は以下の通り。両試合ともにネット『DAZN』で視聴可能だ。
|試合日
|対戦カード
|放送
|配信
|11/30(日)
14:00
|東京ヴェルディ vs 鹿島アントラーズ
|NHK BS
|DMM×DAZNホーダイ
DAZN
|11/30(日)
14:00
|アルビレックス新潟 vs 柏レイソル
|-
|DMM×DAZNホーダイ
DAZN
※試合開催日時、配信予定は変更の可能性あり。
Jリーグのおすすめ視聴方法
2025シーズンのJリーグは『DAZN(ダゾーン)』がJ1、J2、J3全試合ライブ＆見逃し配信する。
