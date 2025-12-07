このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Yuta Tokuma

J1昇格プレーオフ2025準決勝のテレビ放送・ネット配信予定

【J1昇格プレーオフ テレビ放送予定】明治安田Ｊ１昇格プレーオフ２０２５準決勝のTV放送予定、キックオフ時間を紹介。

2025シーズンの明治安田J1昇格プレーオフ2025準決勝は12月7日(日)に準決勝の2試合が開催される。

本記事では、J1昇格プレーオフの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

J1昇格プレーオフ準決勝｜試合日程・キックオフ時間

日付対戦カード会場視聴方法
12/7(日)
13:00		千葉(J2リーグ3位) vs 大宮(J2リーグ6位)フクアリ【TV】
千葉テレビ
【ネット】
DAZN
12/7(日)
13:10		徳島(J2リーグ4位) vs 磐田(J2リーグ5位)鳴門大塚【TV】
NHK徳島
NHK静岡
【ネット】
DAZN

J1昇格プレーオフ準決勝｜放送・配信予定

明治安田J1昇格プレーオフ2025準決勝の2試合は『DAZN』がライブ配信を行う。地上波は千葉vs大宮が『千葉テレビ』、徳島vs磐田は『NHK徳島』『NHK静岡』がそれぞれ中継する。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

J1昇格プレーオフ準決勝のおすすめ視聴方法

明治安田Ｊ１昇格プレーオフ２０２５は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

DMM DAZNDMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

