J1昇格プレーオフ2025準決勝のテレビ放送・ネット配信予定

2025シーズンの明治安田J1昇格プレーオフ2025準決勝は12月7日(日)に準決勝の2試合が開催される。

本記事では、J1昇格プレーオフの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

J1昇格プレーオフ準決勝｜試合日程・キックオフ時間

日付 対戦カード 会場 視聴方法 12/7(日)

13:00 千葉(J2リーグ3位) vs 大宮(J2リーグ6位) フクアリ 【TV】

千葉テレビ

【ネット】

DAZN 12/7(日)

13:10 徳島(J2リーグ4位) vs 磐田(J2リーグ5位) 鳴門大塚 【TV】

NHK徳島

NHK静岡

【ネット】

DAZN

J1昇格プレーオフ準決勝｜放送・配信予定

明治安田J1昇格プレーオフ2025準決勝の2試合は『DAZN』がライブ配信を行う。地上波は千葉vs大宮が『千葉テレビ』、徳島vs磐田は『NHK徳島』『NHK静岡』がそれぞれ中継する。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

J1昇格プレーオフ準決勝のおすすめ視聴方法

明治安田Ｊ１昇格プレーオフ２０２５は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

