【11月2日】ジュビロ磐田vs V･ファーレン長崎の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J2リーグ第35節

2025年11月2日(日)に行われる2025シーズンの明治安田J2リーグ第35節で、ジュビロ磐田とV･ファーレン長崎が対戦する。

本記事では、ジュビロ磐田vsV･ファーレン長崎の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ジュビロ磐田vsV･ファーレン長崎｜試合日程・キックオフ時間

ジュビロ磐田vsV･ファーレン長崎は、11月2日(日)にジュビロ磐田のホーム、ヤマハスタジアム（磐田） で開催される。

  • 大会：2025 明治安田J2リーグ 第35節
  • 日時：2025年11月2日(日) 14:00キックオフ
  • 対戦：ジュビロ磐田 vs V･ファーレン長崎
  • 会場：ヤマハスタジアム（磐田）

ジュビロ磐田vsV･ファーレン長崎｜放送・配信予定

明治安田J2リーグ第35節のジュビロ磐田vsV･ファーレン長崎は、地上波では『静岡放送』が中継を行い、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ジュビロ磐田vsV･ファーレン長崎のおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J2リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

ジュビロ磐田vsV･ファーレン長崎 チーム情報

ジュビロ磐田 vs V・ファーレン長崎 スタメン

ジュビロ磐田Home team crest

3-1-4-2

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestVVN
1
川島永嗣
52
ヤン・ファンデンベルフ
36
リカルド・グラッサ
5
江﨑巧朗
7
上原力也
6
金子大毅
25
中村駿
71
倍井謙
4
松原后
9
渡邉りょう
79
ブラウン ノア賢信
21
後藤雅明
25
櫛引一紀
48
照山颯人
44
江川湧清
10
マテウス・ジェズス
19
澤田崇
33
笠柳翼
8
ディエゴ・ピトゥカ
5
山口蛍
50
翁長聖
11
エジガル・ジュニオ

3-4-2-1

VVNAway team crest

JUI
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 安間貴義

VVN
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 高木琢也

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

JUI
-直近成績

ゴールを許す
8/11
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

VVN
-直近成績

ゴールを許す
8/2
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

JUI

直近の 5 試合

VVN

1

Win

1

Draw

3

勝利

4

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

順位表

0