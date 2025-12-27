広島MF井上潮音が磐田へ完全移籍「今年は皆さんには非常に残念な思いをさせてしまいました。その思いを忘れず」

サンフレッチェ広島のMF井上潮音がジュビロ磐田へ完全移籍することが発表された。

東京ヴェルディの下部組織出身の井上、ヴィッセル神戸、横浜FCを経て2025年に広島へ加入。しかし、出場機会に恵まれず磐田へ期限付き移籍。J2リーグ戦で15試合に出場していた。

完全移籍が決まった井上は「ジュビロ磐田へ関わる全ての皆さん、この度ジュビロ磐田へ完全移籍で加入することになりました。今年は皆さんには非常に残念な思いをさせてしまいました。その思いを忘れず、まずは次の半年でしっかりとチームとして積み上げ、その一年後に必ず昇格したいと思います。改めてよろしくお願いします！」と意気込みを語った。

半年間を過ごした広島には以下のようにコメントした。

「サンフレッチェ広島に関わる全ての皆さん、このたび、ジュビロ磐田に完全移籍することになりました。まずは半年間という短い期間でしたが、熱い応援、サポートありがとうございました。この半年間で、このチーム、街、そしてチームに関わる人たちの良さをたくさん知ることができました。本当に良いチームでした。そんなチームで試合に絡めなかったことを、本当に悔しく思います。これからは違うところから広島の成功を願っています。改めて短い間でしたが、ありがとうございました！」