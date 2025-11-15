このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ワールドカップ 欧州予選
team-logoイタリア
San Siro
team-logoノルウェー
イタリアvsノルウェーを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
GOAL

【11月17日】イタリアvsノルウェーのテレビ放送・ネット配信予定｜W杯欧州予選

2026年の北中米ワールドカップ欧州予選第10節、イタリア代表対ノルウェー代表のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得

DMM×DAZNホーダイ

2026年W杯欧州予選はいよいよ佳境！11月に第9節・最終節が開催

DAZNで独占配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値、ポイント付与でお得

さらにいつでも解約可能！

DMMプレミアムとDAZNコンテンツが見放題

W杯欧州予選を独占ライブ配信

最安値で視聴

日本時間2025年11月17日(月)に行われる2026年の北中米ワールドカップ欧州予選で、イタリア代表とノルウェー代表が対戦する。

【欧州予選最終節を独占配信】DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得最安値で視聴

本記事では、イタリアvsノルウェーの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

イタリアvsノルウェー｜試合日程・キックオフ時間

イタリアvsノルウェーは、日本時間11月17日(月)にイタリアのミラノにある、スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァで開催される。

  • 大会：2026年W杯欧州予選 第10節
  • 日時：2025年11月17日(月) 4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：イタリア代表 vs ノルウェー代表
  • 会場：スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ

DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得今すぐチェック

イタリアvsノルウェー｜放送・配信予定

W杯欧州予選のイタリアvsノルウェーは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得今すぐチェック

イタリアvsノルウェーのおすすめ視聴方法

W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

dmm dazn hodai new plan

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

DMM×DAZNホーダイなら月々1,270円お得＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

イタリアvsノルウェー チーム情報

イタリア vs ノルウェー スタメン

イタリアHome team crest

3-1-4-2

フォーメーション

4-1-4-1

Home team crestNOR
1
C
ジャンルイジ・ドンナルンマ
21
アレッサンドロ・バストーニ
23
ジャンルカ・マンチーニ
22
ジョバンニ・ディ・ロレンツォ
5
マヌエル・ロカテッリ
3
フェデリコ・ディマルコ
8
ダヴィデ・フラッテージ
18
ニコロ・バレッラ
7
マッテオ・ポリターノ
9
マテオ・レテギ
15
フランチェスコ・ピオ・エスポージト
1
エルヤン・ニーラン
17
トールビョルン・ヘッゲム
14
ユリアン・リエルソン
5
デビッド・モラー・ウルフ
3
クリストフェル・ヴァスバク・アエル
6
パトリック・ベルグ
18
クリスチャン・トルストベット
7
アレクサンデル・セルロート
20
アントニオ・ヌサ
8
サンデル・ベルゲ
9
C
アーリング・ハーランド

4-1-4-1

NORAway team crest

ITA
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ジェンナーロ・ガットゥーゾ

NOR
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ストーレ・ソルバッケン

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

ITA
-直近成績

ゴールを許す
18/5
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

NOR
-直近成績

ゴールを許す
22/3
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

ITA

直近の 5 試合

NOR

3

勝利

1

Draw

1

Win

6

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

順位表

0