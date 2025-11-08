イタリア代表の11月代表戦メンバーが決定…W杯本戦出場を懸けた首位ノルウェーとの大一番を迎える

11月のインターナショナルブレイクを戦うイタリア代表のメンバーが決定した。
現在、2026年ワールドカップ欧州予選を戦うイタリア。2018年大会、2022年大会と2大会連続で出場権を逃しており、これ以上の失敗が許されないものの、ここまでグループIでノルウェーに続く2位に甘んじており、グループ首位に与えられる本戦出場権獲得に黄信号が灯っている。
そんなイタリアは、13日に敵地でモルドバ、そして16日に本拠地で首位ノルウェーとの大一番を迎える。7日にこの2試合に臨むメンバーが発表され、守護神ジャンルイジ・ドンナルンマを筆頭に、サンドロ・トナーリやニコロ・バレッラら主力が選出された。また、カリアリGKエリーア・カプリーレが今回唯一の初招集選手となった。
イタリアの11月のインターナショナルブレイクに臨む27選手は以下の通り。
▼GK
エリーア・カプリーレ（カリアリ）
マルコ・カルネセッキ（アタランタ）
ジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ／イングランド）
グリエルモ・ヴィカーリオ（トッテナム／イングランド）
▼DF
アレッサンドロ・バストーニ（インテル）
ラウル・ベッラノーヴァ（アタランタ）
アレッサンドロ・ボンジョルノ（ナポリ）
リッカルド・カラフィオーリ（アーセナル／イングランド）
アンドレア・カンビアーゾ（ユヴェントス）
ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォ（ナポリ）
フェデリコ・ディマルコ（インテル）
マッテオ・ガッビア（ミラン）
ジャンルカ・マンチーニ（ローマ）
▼MF
ニコロ・バレッラ（インテル）
ブライアン・クリスタンテ（ローマ）
ダヴィデ・フラッテージ（インテル）
マヌエル・ロカテッリ（ユヴェントス）
サムエル・リッチ（ミラン）
サンドロ・トナーリ（ニューカッスル／イングランド）
▼FW
フランチェスコ・ピーオ・エスポージト（インテル）
モイーズ・キーン（フィオレンティーナ）
リッカルド・オルソリーニ（ボローニャ）
マッテオ・ポリターノ（ナポリ）
ジャコモ・ラスパドーリ（アトレティコ・マドリー／スペイン）
マテオ・レテギ（アル・カーディーシャ／サウジアラビア）
ジャンルカ・スカマッカ（アタランタ）
マッティア・ザッカーニ（ラツィオ）