イタリア代表の11月代表戦メンバーが決定…W杯本戦出場を懸けた首位ノルウェーとの大一番を迎える

11月のインターナショナルブレイクを戦うイタリア代表のメンバーが決定した。

現在、2026年ワールドカップ欧州予選を戦うイタリア。2018年大会、2022年大会と2大会連続で出場権を逃しており、これ以上の失敗が許されないものの、ここまでグループIでノルウェーに続く2位に甘んじており、グループ首位に与えられる本戦出場権獲得に黄信号が灯っている。

そんなイタリアは、13日に敵地でモルドバ、そして16日に本拠地で首位ノルウェーとの大一番を迎える。7日にこの2試合に臨むメンバーが発表され、守護神ジャンルイジ・ドンナルンマを筆頭に、サンドロ・トナーリやニコロ・バレッラら主力が選出された。また、カリアリGKエリーア・カプリーレが今回唯一の初招集選手となった。

イタリアの11月のインターナショナルブレイクに臨む27選手は以下の通り。

▼GK

エリーア・カプリーレ（カリアリ）

マルコ・カルネセッキ（アタランタ）

ジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ／イングランド）

グリエルモ・ヴィカーリオ（トッテナム／イングランド）

▼DF

アレッサンドロ・バストーニ（インテル）

ラウル・ベッラノーヴァ（アタランタ）

アレッサンドロ・ボンジョルノ（ナポリ）

リッカルド・カラフィオーリ（アーセナル／イングランド）

アンドレア・カンビアーゾ（ユヴェントス）

ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォ（ナポリ）

フェデリコ・ディマルコ（インテル）

マッテオ・ガッビア（ミラン）

ジャンルカ・マンチーニ（ローマ）

▼MF

ニコロ・バレッラ（インテル）

ブライアン・クリスタンテ（ローマ）

ダヴィデ・フラッテージ（インテル）

マヌエル・ロカテッリ（ユヴェントス）

サムエル・リッチ（ミラン）

サンドロ・トナーリ（ニューカッスル／イングランド）

▼FW

フランチェスコ・ピーオ・エスポージト（インテル）

モイーズ・キーン（フィオレンティーナ）

リッカルド・オルソリーニ（ボローニャ）

マッテオ・ポリターノ（ナポリ）

ジャコモ・ラスパドーリ（アトレティコ・マドリー／スペイン）

マテオ・レテギ（アル・カーディーシャ／サウジアラビア）

ジャンルカ・スカマッカ（アタランタ）

マッティア・ザッカーニ（ラツィオ）