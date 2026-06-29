ブラジル代表は強い？日本が勝つ可能性は？｜FIFAワールドカップ2026ラウンド32で激突

FIFAワールドカップ2026のラウンド32でブラジル代表と日本代表が激突する。史上最多の優勝5度を誇る“サッカー王国”ブラジルに日本は挑戦者として臨むことになる。

本記事では、ブラジル代表の強さや日本代表が勝利する可能性について解説する。

ブラジル代表は強い？

ブラジル代表は言わずと知れたサッカー界の強豪だ。唯一ワールドカップ全大会に出場中の国であり、1958年大会で初優勝し、その後日本と韓国の共同開催となった2002年大会を制して史上初めて5度のワールドカップ優勝を成し遂げた。また、"王様"ペレをはじめ、日本でも活躍したジーコやドゥンガ、ロマーリオ、ロナウド、ロナウジーニョ、カカ、そして現在ではネイマールやヴィニシウス・ジュニオールなど、異なる世代で世界最高と評価されてきた選手たちを輩出してきた。

そんなブラジル代表だが、ワールドカップ優勝は2002年大会を最後になく、24年間にわたって優勝はおろか決勝進出すら成し遂げられていない。覇権奪還に向けて臨む今大会、名将カルロ・アンチェロッティが指揮するチームは、グループステージでモロッコに引き分けるもハイチとスコットランドに快勝してグループCを首位通過。特にヴィニシウス擁する攻撃陣、そして主将マルキーニョスと守護神アリソンが立ちはだかる守備陣と攻守にわたって安定感抜群だ。

■ブラジル代表と日本代表の比較

ブラジル vs 日本 CONMEBOL(南米) 所属連盟 AFC(アジア) 5位 FIFAランキング 17位 23回 W杯出場回数 8回 優勝(5回) W杯最高成績 ラウンド16(4回) 29.4歳 平均年齢 27.6歳 1712億円 市場価値 4982億円

日本代表が勝利する可能性は？

ブラジル代表は強豪だが、日本代表が勝利できる可能性も十分にある。実際、昨年10月の国際親善試合で日本代表はホームでブラジル代表に2点のビハインドを背負いながら、南野、中村、上田の得点で3得点を奪って3-2の逆転勝利を収めた。これは日本代表にとって14度目の対戦で初勝利となり、この試合に向けての後押しになり得る。

なお、スポーツくじ『WINNER』では、日本代表の2-1の勝利が最も人気でオッズ5.0。ブラジル代表の2-1の勝利（オッズ5.6）、ブラジル代表の3-1の勝利と1-1の引き分け（ともにオッズ6.7）と続いている。

大手ブックメイカー『bet365』では、ブラジル代表の勝利が1.66、引き分け3.70、日本代表の勝利が5.50。また、ブラジル代表のラウンド16進出が1.33、日本代表のラウンド16進出が3.40とブラジル代表が優位な状況だ。

その他、データサイト『Opta』のスーパーコンピューターによる予想では、ブラジル代表のラウンド16進出が68.9％、日本代表のラウンド16進出が31.1％と、こちらも試合前の予想ではブラジル代表が優勢だ。

ブラジル代表vs日本代表｜試合情報

FIFAワールドカップ2026のラウンド32ブラジル代表vs日本代表は、日本時間2026年6月30日(火)午前2時00分にキックオフを迎える。

大会 対戦カード 日本時間 会場 放送・配信 FIFAワールドカップ2026

ラウンド32 ブラジルvs日本 2026年6月30日(火)

午前2:00 ヒューストン

(アメリカ・テキサス) 【テレビ】

フジテレビ

BSP4K

【ネット】

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