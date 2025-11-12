このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ワールドカップ 欧州予選
team-logoアイルランド
Aviva Stadium
team-logoポルトガル
アイルランドvsポルトガルを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
GOAL

【11月14日】アイルランドvsポルトガルのテレビ放送・ネット配信予定｜W杯欧州予選

2026年の北中米ワールドカップ欧州予選第5節、アイルランド代表対ポルトガル代表のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2026年W杯欧州予選はいよいよ佳境！11月に第9節・最終節が開催

日本時間2025年11月14日(金)に行われる2026年の北中米ワールドカップ欧州予選で、アイルランド代表とポルトガル代表が対戦する。

【白熱のW杯欧州予選を配信】DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得最安値で視聴

本記事では、アイルランドvsポルトガルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

アイルランドvsポルトガル｜試合日程・キックオフ時間

アイルランドvsポルトガルは、日本時間11月14日(金)にアイルランドのダブリンにある、アビバ・スタジアムで開催される。

  • 大会：2026年W杯欧州予選 第5節
  • 日時：2025年11月14日(金) 4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：アイルランド代表 vs ポルトガル代表
  • 会場：アビバ・スタジアム

アイルランドvsポルトガル｜放送・配信予定

W杯欧州予選のアイルランドvsポルトガルは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

アイルランドvsポルトガルのおすすめ視聴方法

W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

dmm dazn hodai new plan

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

アイルランドvsポルトガル チーム情報

アイルランド vs ポルトガル スタメン

アイルランドHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-3-3

Home team crestPOR
1
クィービーン・ケレハー
5
ジェイク・オブライエン
22
ネイサン・コリンズ
4
ダラ・オシェイ
20
チドジー・オグベン
11
F. Azaz
2
シェイマス・コールマン
8
ジャック・テイラー
3
リアム・スケールズ
6
ジョシュ・カレン
7
トロイ・パロット
1
ディオゴ・コスタ
14
ゴンサロ・イナシオ
3
ルベン・ディアス
5
ディオゴ・ダロト
20
ジョアン・カンセロ
23
ヴィティーニャ
15
ジョアン・ネヴェス
21
ルベン・ネヴェス
11
ジョアン・フェリックス
7
クリスティアーノ・ロナウド
10
ベルナルド・シウヴァ

4-3-3

PORAway team crest

IRL
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ヘイミル・ハルグリムソン

POR
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ロベルト・マルティネス

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

IRL
-直近成績

ゴールを許す
4/5
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

POR
-直近成績

ゴールを許す
13/6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

IRL

直近の 5 試合

POR

0

勝利

1

Draw

4

勝利

2

得点

11
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

順位表

0