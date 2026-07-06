Amazonプライムデー2026でiPadは安くなる？割引価格・対象機種・販売情報まとめ

Amazonプライムデーセール2026でiPadシリーズが割引対象商品として登場する。

本記事では、AmazonプライムデーにおけるiPadのセール情報を紹介する。

Amazonプライムデー2026でiPadは安くなる？

Amazonプライムデー2026では、iPadシリーズがセール対象として登場する。今回確認できる対象商品では、「iPad Air（M3）セルラーモデル」が7月7日(火)から販売される予定だ。

また、プライムデー期間中は人気のApple製品が早期に在庫切れとなる可能性もある。購入を検討している場合は、通常価格との比較に加え、Apple公式ストアや家電量販店の価格、ポイント還元率もあわせてチェックしておくのが重要だ。

セール対象商品

【iPad周辺機器】

プライムデーのポイント還元でiPadをお得に購入！

AmazonプライムデーでiPadを購入する際は、本体価格の割引だけでなく、Amazonポイントの還元内容も確認しておきたい。条件を満たせば、セール価格に加えてポイント還元を受けられるため、実質的な負担額を抑えやすくなる。

ポイントアップキャンペーンでは、プライム会員を対象に購入金額に応じたポイント還元が用意されている。1万円(税込)以上の買い物で1.0％、2万円(税込)以上で1.5％、3万円(税込)以上で2.0％と、合計購入金額が増えるほど還元率が上がる仕組みだ。

また、Amazon Mastercardで支払うと最大3.0％分のポイント還元が加算される。iPadはモデルやストレージ容量、通信方式によって価格が高くなりやすいため、ポイントアップキャンペーンを活用することで、よりお得に購入できる可能性がある。

なお、ポイント還元を受けるには事前エントリーや購入金額などの条件を満たす必要がある。iPadの購入を検討している場合は、セール対象モデルや在庫状況に加え、キャンペーンの適用条件もあわせて確認しておこう。

Amazonプライムデー先行セールの開催期間は？

2026年のAmazonプライムデー先行セールは、7月7日(火)0:00から7月9日(木)23:59までの3日間で実施される。

先行セールが終了すると、7月10日(金)0:00から7月13日(月)23:59までプライムデー本セールがスタート。先行期間を含めると、2026年のプライムデー関連セールは合計7日間にわたって開催される。

先行セールでは、本セールの対象商品の一部がひと足早く特別価格で販売される。人気商品や在庫数に限りがあるアイテムは、本セール開始前に売り切れる可能性もあるため、購入を検討している商品は早めにチェックしておきたい。

プライムデー先行セール： 2026年7月7日(火)0:00～7月9日(木)23:59

2026年7月7日(火)0:00～7月9日(木)23:59 Amazonプライムデー：2026年7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59

Amazonプライムデー2026の関連情報

【セール情報】

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