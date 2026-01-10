このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
セリエ A
team-logoインテル
Giuseppe Meazza
team-logoナポリ
Yuta Tokuma

【1月12日】インテルvsナポリのテレビ放送・ネット配信予定｜セリエA第20節

セリエA2025−26第20節、インテル対ナポリのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

セリエAはDAZN独占配信！

日本時間2026年1月12日(日)に行われる2025-26シーズンのセリエA第20節で、インテルとナポリが対戦する。

本記事では、インテルvsナポリの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

インテルvsナポリ｜試合日程・キックオフ時間

インテルvsナポリは、日本時間1月12日(日)にインテルのホーム、スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァで開催される。

  • 大会：2025-26 セリエA 第20節
  • 日時：2026年1月12日(日) 4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：インテル vs ナポリ
  • 会場：スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ

インテルvsナポリ｜放送・配信予定

セリエA第20節のインテルvsナポリは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

インテルvsナポリのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのセリエAは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

インテルvsナポリ チーム情報

インテル vs ナポリ 予想スタメン

インテルHome team crest

3-5-2

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestNAP
1
ヤン・ゾマー
31
ヤン・ビセック
25
マヌエル・アカンジ
30
カルロス・アウグスト
20
ハカン・チャルハノール
8
ペタル・スチッチ
11
ルイス・エンリケ
22
ヘンリク・ムヒタリアン
32
フェデリコ・ディマルコ
10
ラウタロ・マルティネス
94
フランチェスコ・ピオ・エスポージト
32
ヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ
4
アレッサンドロ・ボンジョルノ
13
アミル・ラフマニ
22
ジョバンニ・ディ・ロレンツォ
68
スタニスラフ・ロボツカ
3
ミゲル・グティエレス
8
スコット・マクトミネイ
21
マッテオ・ポリターノ
20
エリフ・エルマス
70
ノア・ラング
19
ラスムス・ホイルンド

3-4-2-1

NAPAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • クリスティアン・キヴ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アントニオ・コンテ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

INT
-直近成績

ゴールを許す
9/3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

NAP
-直近成績

ゴールを許す
10/2
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

INT

直近の 5 試合

NAP

1

Win

3

引分け

1

Win

5

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
4/5

順位表

0