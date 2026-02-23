2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグが日本時間2月25日(水)に開催。インテルとボデ/グリムトが対戦する。

本記事では、インテルvsボデ/グリムトのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

インテルvsボデ/グリムトの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグのインテルvsボデ/グリムトは、インテルのホーム「スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ」で開催される。

大会：UEFAチャンピオンズリーグ ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグ

日程：2026年2月25日(水)5:00キックオフ／日本時間

カード：インテル vs ボデ/グリムト

会場：スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ

インテルvsボデ/グリムトの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、インテルvsボデ/グリムトの試合は『WOWOW』と『lemino』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。なお、2026年1月30日(金)12:00～2月28日(土)23:59には期間限定で「CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス」を販売。税込7,480円の買い切りで、2026年6月30日(火)23:59までCL・ELの決勝トーナメント全試合などが視聴可能となる。

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

「Leminoプレミアム」でもチャンピオンズリーグを配信

Leminoでは、リーグフェーズからプレーオフまでMatchday毎に2試合（Matchday3のみ3試合）、ベスト16からベスト4はMatchday毎に1試合、そして決勝の計24試合を日本時間の試合開催当日24:00から視聴が可能となる。

また試合だけでなく、全試合・全ゴールをお届けする人気番組「チャンピオンズリーグダイジェスト！」、そして選手のインタビューや注目試合のプレビューなどをお届けする「UEFAチャンピオンズリーグマガジン」も配信される。

インテルvsボデ/グリムト チーム情報

成績

両チームの対戦成績

INT Last match BOD 0 勝利 0 引分け 1 Win ボデ/グリムト 3 - 1 インテル 1 得点 3 2.5ゴール以上のゲーム 1/1 両チームが得点 1/1

順位表