2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグが日本時間2月25日(水)に開催。インテルとボデ/グリムトが対戦する。
本記事では、インテルvsボデ/グリムトのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。
インテルvsボデ/グリムトの試合日程・キックオフ時間
UEFAチャンピオンズリーグ・ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグのインテルvsボデ/グリムトは、インテルのホーム「スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ」で開催される。
- 大会：UEFAチャンピオンズリーグ ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグ
- 日程：2026年2月25日(水)5:00キックオフ／日本時間
- カード：インテル vs ボデ/グリムト
- 会場：スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ
インテルvsボデ/グリムトの放送・配信予定
UEFAチャンピオンズリーグ、インテルvsボデ/グリムトの試合は『WOWOW』と『lemino』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。
|WOWOWオンデマンド
|視聴はこちら
|WOWOWライブ
|視聴はこちら
|Leminoプレミアム
(26日0:00-)
|視聴はこちら
チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。なお、2026年1月30日(金)12:00～2月28日(土)23:59には期間限定で「CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス」を販売。税込7,480円の買い切りで、2026年6月30日(火)23:59までCL・ELの決勝トーナメント全試合などが視聴可能となる。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|【期間限定】CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス
(販売期間：2026/1/30(金)12:00～2/28(土)23:59)
|7,480円
[2026/6/30(火)23:59まで視聴可能]
|・CL決勝トーナメント全試合
・EL決勝トーナメント全試合
・ECL決勝トーナメント注目試合
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
|Leminoプレミアム
月額加入
|1,540円(月額)
[初月無料]
|・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり
「Leminoプレミアム」でもチャンピオンズリーグを配信
Leminoでは、リーグフェーズからプレーオフまでMatchday毎に2試合（Matchday3のみ3試合）、ベスト16からベスト4はMatchday毎に1試合、そして決勝の計24試合を日本時間の試合開催当日24:00から視聴が可能となる。
また試合だけでなく、全試合・全ゴールをお届けする人気番組「チャンピオンズリーグダイジェスト！」、そして選手のインタビューや注目試合のプレビューなどをお届けする「UEFAチャンピオンズリーグマガジン」も配信される。