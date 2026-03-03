山口一郎の遭遇はどこで見られる？配信視聴方法

「山口一郎の遭遇」の最終公演の模様がU-NEXTで独占配信される。

本記事では「山口一郎の遭遇」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

山口一郎とは？

昨年、最新曲「怪獣」が異例のロングヒットを記録し、2025年を象徴する1曲を生んだサカナクション。グループのフロントマンであるのが山口一郎だ。今回はソロでライブを行う。

「山口一郎の遭遇」｜概要

日程・放送予定

「山口一郎の遭遇」のU-NEXT視聴方法

山口一郎のYouTubeチャンネル発のリアルイベント「山口一郎の遭遇」が、この度、3月4日（水）～5日（木）の2日間、東京・両国国技館にて開催される。U-NEXTでは、本イベントの3月5日（木）の夜公演の模様をで独占ライブ配信される。本公演はサカナクション公式ファンクラブおよび山口一郎YouTubeチャンネルのメンバーシップ登録者向けでも配信される予定だ。

U-NEXTで配信される「山口一郎の遭遇」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象外となるため、販売チケットを購入する必要がある。販売チケットは3,500円（税込）、販売期間は9月8日 (月) 21:00までとなっている。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

