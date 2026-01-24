このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
プレミアリーグ2025-26の最新試合予定・放送/配信・視聴方法

【欧州・海外サッカー 中継情報】2025-26シーズン プレミアリーグのテレビ放送/ネット配信予定は？お得な視聴方法を紹介。

プレミアリーグ2025-26 第23節
アーセナルvsマンチェスター・ユナイテッド
2026年1月26日(月)午前1:30キックオフ

2025-26シーズンのプレミアリーグが、現地時間2025年8月15日(金)に開幕を迎える。

本記事では、プレミアリーグのテレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

プレミアリーグ2025-26｜最新試合予定・放送局

ウェストハム 対 サンダーランド
U-NEXT
フラム 対 ブライトン
U-NEXT
マンチェスター・シティ 対 ウォルヴァーハンプトン
U-NEXT
バーンリー 対 トッテナム
U-NEXT
ボーンマス 対 リヴァプール
U-NEXT
クリスタル・パレス 対 チェルシー
U-NEXT
ニューカッスル 対 アストン・ヴィラ
U-NEXT
ブレントフォード 対 ノッティンガム・フォレスト
U-NEXT
アーセナル 対 マンチェスター・ユナイテッド
U-NEXT
エヴァートン 対 リーズ
U-NEXT

プレミアリーグ2025-26はいつからいつまで？

2025-26シーズンのプレミアリーグは、現地時間2025年8月15日(金)に開幕。そこから全38節が行われ、最終節は2026年5月24日(日)に開催予定となっている。

プレミアリーグ2025-26のテレビ放送/ネット配信予定

2025-26シーズンのプレミアリーグは、引き続きネット『U-NEXT』が独占ライブ配信。映画やドラマなどが見られる通常の月額プランではなく、サッカーに特化したプラン「サッカーパック」でのみ視聴が可能だ。

このため、地上波テレビ放送含め、その他のプラットフォームでの生中継は予定されていない

プレミアリーグ2025-26のおすすめ視聴方法

U-NEXT_soccer pack_premier league_2025U-NEXT

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（税込2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円(税込)で楽しめるのでおすすめだ。

u-next soccer pack join 202508U-NEXT

U-NEXTサッカーパックの登録手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円(税込)。
※2025年8月15日(金)から、決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、サッカーパックの月額料金は税込3,000円となります。

