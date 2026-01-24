2025-26シーズンのプレミアリーグが、現地時間2025年8月15日(金)に開幕を迎える。

本記事では、プレミアリーグのテレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

プレミアリーグ2025-26｜最新試合予定・放送局

プレミアリーグ2025-26はいつからいつまで？

2025-26シーズンのプレミアリーグは、現地時間2025年8月15日(金)に開幕。そこから全38節が行われ、最終節は2026年5月24日(日)に開催予定となっている。

プレミアリーグ2025-26のテレビ放送/ネット配信予定

2025-26シーズンのプレミアリーグは、引き続きネット『U-NEXT』が独占ライブ配信。映画やドラマなどが見られる通常の月額プランではなく、サッカーに特化したプラン「サッカーパック」でのみ視聴が可能だ。

このため、地上波テレビ放送含め、その他のプラットフォームでの生中継は予定されていない。

プレミアリーグ2025-26のおすすめ視聴方法

U-NEXT

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（税込2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円(税込)で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXT

U-NEXTサッカーパックの登録手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円(税込)。

※2025年8月15日(金)から、決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、サッカーパックの月額料金は税込3,000円となります。

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。