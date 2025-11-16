このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ONE 173 tv broadcast streamingONE
ONE 173はU-NEXTでPPV配信！無料体験特典でお得に視聴
GOAL

ONE 173のテレビ放送/ネット配信予定・PPV視聴方法

ONE Championshipの日本大会「ONE 173：スーパーボン VS 野杁」のテレビ放送・ネット配信予定、中継スケジュール、お得な視聴方法を紹介。PPVチケットの購入方法は？

『ONE 173』はU-NEXT独占PPVライブ配信！

U-NEXT

武尊、安保瑠輝也野杁正明らが注目の一戦へ！

『ONE 173』はU-NEXTで独占PPVライブ配信！

U-NEXTで全試合PPVライブ配信

PPVチケットをお得に購入

無料体験に登録

ONE Championshipのイベント「ONE 173：スーパーボン VS 野杁」が、11月16日(日)に開催される。

ONE 173はU-NEXTでPPV配信！無料トライアル特典でお得に視聴31日間無料体験はこちら

本記事では、ONE 173のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ONE 173のテレビ放送・ネット配信予定

ONE 173は、東京・有明アリーナで11月16日(日)13:00から開催。同大会では、フェザー級キックボクシング世界タイトルマッチの野杁正明vsスーパーボン、フライ級MMA世界タイトルマッチの若松佑弥vsジョシュア・パシオ、アトム級ムエタイ世界タイトルマッチの吉成名高vsヌンスリン、フライ級キックボクシングの武尊vsデニス・ピューリックなど7つの世界タイトルマッチを含む豪華な対戦カードが組まれている。

生中継は、ネット『U-NEXT』が独占PPV配信を予定。その他のテレビ放送、ネット配信は予定されていない。

『U-NEXT』のライブ配信は2025年11月16日(日)13:00～大会終了時刻までを予定しており、事前特番は12:00から配信開始。見逃し配信は大会終了後、準備が整い次第～12月15日(月)23:59まで視聴可能となる。中継は日本語版実況と英語版実況のマルチチャンネル配信で実施予定だ。

■U-NEXT配信情報

  • 大会名：ONE 173：スーパーボン VS 野杁
  • 開催日：2025年11月16日(日)13:00-
  • 配信開始：2025年11月16日(日)12:00-(事前番組含む)
  • 見逃し配信：準備が整い次第～12月15日(月)23:59
  • 配信形態：PPV配信

ONE 173はU-NEXTでPPV配信！無料体験特典でお得に視聴31日間無料体験はこちら

ONE 173のPPVチケット販売価格

前述の通り、ONE 173は『U-NEXT』でPPV配信。月額会員が視聴できる見放題作品には含まれておらず、視聴するためにはPPVチケットを購入する必要がある。

ONE 173のPPVチケットは、前売り・当日・アーカイブ(見逃し)の3種類。既存のU-NEXT会員は毎月付与される1,200ポイントをチケット代金に充当できるほか、新規会員も初回31日間無料登録時に特典として付与される600ポイントを利用してお得に購入できる。

PPVチケットの販売価格・期間は以下の通り。

PPVチケット販売期間価格(税込)
前売りチケット(見逃し付き)2025/10/16(木)12:00～
2025/11/15(土)23:59		5,000円
[無料体験登録でさらに600円分お得]
当日チケット(見逃し付き)2025/11/16(日)0:00～
2025/11/16(日)23:59		5,500円
[無料体験登録でさらに600円分お得]
アーカイブ(見逃し)配信チケット2025/11/17(月)0:00～
2025/12/15(月)21:00		4,500円
[無料体験登録でさらに600円分お得]

ONE 173はU-NEXTでPPV配信！無料体験特典でお得に視聴31日間無料体験はこちら

ONE 173のお得な視聴方法まとめ

ONE173 U-NEXTU-NEXT

ONE 173はPPV配信されるため、『U-NEXT』月額プランの見放題作品には含まれない。しかし、U-NEXTの31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入に使える600円分のポイントが特典として付与される。これを利用することで、実質600円お得にPPV配信を視聴することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】ONE173ライブ視聴ページへアクセス
  2. 「登録特典を利用して購入」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとはPPVチケットを購入するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

ONE 173はU-NEXTでPPV配信！無料体験特典でお得に視聴31日間無料体験はこちら

※本ページの情報は2025年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

0