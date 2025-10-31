MLBの頂上決戦「ワールドシリーズ2025」が、日本時間10月25日(土)に開幕を迎える。

本記事では、MLBワールドシリーズ2025のAmazon(アマゾン)プライムビデオでの配信予定、無料視聴方法について紹介する。

AmazonでMLBワールドシリーズ2025配信はある？

MLBワールドシリーズ2025は、アマゾンの『Amazon Prime Video』で全試合ライブ配信されることが決定している。プライム会員であれば追加料金なしで視聴できるうえ、30日間の無料体験を利用すれば、シリーズ期間中すべての試合を無料で楽しむことも可能だ。

さらに、Amazon経由で利用できる『MLB.tv』でも7日間の無料体験が提供されており、現地の実況や英語解説付きでワールドシリーズを観戦できる。無料体験期間中に解約すれば費用は発生しない。

MLBワールドシリーズのAmazon無料視聴方法は？

前述のとおり、『Amazon Prime Video』、『MLB.tv(Amazon)』の両方で無料体験期間が設けられている。

【Amazonプライムビデオ】

『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なしでMLBポストシーズンの試合を視聴可能。ロサンゼルス・ドジャースの全試合がライブ配信されており、ブルージェイズとのワールドシリーズもリアルタイムで楽しむことができる。

プライム会員には30日間の無料体験期間が用意されており、期間中は追加費用なしで全試合の視聴が可能。体験終了後は月額600円(税込)で自動更新となるが、期間中に解約すれば料金は発生しない。無料体験を活用すれば、ブルージェイズとの熱戦をコストを掛けずに観戦できる。

【MLB.tv(Amazon)】

Amazonプライムビデオ内の『MLB.tv』でも、ワールドシリーズを含むMLBポストシーズン全試合をライブ配信。初回登録者は7日間の無料体験を利用でき、期間中に解約すれば料金は一切かからない。

無料体験終了後は月額4,220円(税込)で自動更新となるが、ライブ配信だけでなく試合終了後の見逃し配信にも対応。現地実況・英語解説で本場の雰囲気をそのまま楽しみたいファンにおすすめ。

MLBワールドシリーズ2025｜Amazonでの配信スケジュール

ロサンゼルス・ドジャースとトロント・ブルージェイズによるワールドシリーズ2025はAmazonプライムビデオでも視聴可能だ。視聴形態は2つあり『MLB.tv(Amazon7日間無料体験あり)』に加えて、『Amazon Prime Video』では全試合をライブ中継する。

ドジャースvsブルージェイズ アマゾン配信スケジュール

※すべて日本時間。編成や開始時刻は変更となる場合があります。最新の情報はMLB公式および各サービスの案内で確認してください。

【無料体験】MLBワールドシリーズ2025｜Amazonのトライアル視聴方法

【Amazonプライムビデオ】ワールドシリーズ全試合配信！

『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なくMLBポストシーズンの試合を視聴可能。大谷翔平らが所属するロサンゼルス・ドジャース戦が全試合必ずライブ配信されており、ワールドシリーズも全試合中継される。

プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。

【MLB.tv(Amazon)】7日間無料体験あり

Amazonプライムビデオ『MLB.tv』は、プライム会員なら初回7日間無料体験の利用が可能。無料体験中に解約すれば支払いは発生しないが、体験期間終了後は自動更新で月額4,220円(税込)。試合のライブ配信だけでなく見逃し配信も視聴することができる。

登録方法は以下の通り。

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だが、Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

MLBワールドシリーズ2025｜関連情報

