日本代表は、FIFAワールドカップ2026のグループF第1節でFIFAランク8位のオランダと対戦する。

本記事では、日本対オランダを途中から視聴できるのか、NHK ONEやDAZNの追っかけ再生について紹介する。

日本対オランダの中継予定は？

FIFAワールドカップ2026のグループF第1節、日本代表対オランダ代表は、日本時間2026年6月15日(月)5:00に行われる。

テレビではNHK総合とNHK BSプレミアム4Kが生中継を実施。番組はキックオフ1時間前の4:00から開始される。NHK総合の放送は、同時配信・見逃し配信サービスの『NHK ONE』でも視聴可能だ。

ネットでは『DAZN』が日本代表戦を無料配信する。視聴にはDAZNアカウントの登録が必要となる。

NHKの現地解説は本田圭佑、柿谷曜一朗、林陵平が担当し、実況は小宮山晃義アナウンサーが務める。DAZNでは内田篤人、安田理大、久保裕也が解説を担当し、野村明弘が実況を務める。

放送・配信 開始時間(日本時間) 実況 解説 DAZN 6月15日(月)5:00 野村明弘 内田篤人、安田理大、久保裕也 NHK総合 6月15日(月)4:00 小宮山晃義 本田圭佑、柿谷曜一朗、林陵平 NHK BSプレミアム4K 6月15日(月)4:00 小宮山晃義 本田圭佑、柿谷曜一朗、林陵平 NHK ONE 6月15日(月)4:00 小宮山晃義 本田圭佑、柿谷曜一朗、林陵平

日本対オランダを途中から見られる？DAZN・NHK ONEで追っかけ再生は可能？

FIFAワールドカップ2026の日本代表対オランダ代表は、『DAZN』と『NHK ONE』の両方で追っかけ再生に対応しているため、キックオフに間に合わなかった場合でも試合の冒頭から視聴できる。

特にDAZNでは、ライブ配信中にシークバーを動かすだけでキックオフ時点まで戻ることが可能。日本代表戦は無料配信の対象となっており、有料プランに加入していない場合でも、無料アカウントを作成すれば視聴できる。

また、DAZNでは日本戦以外にも本大会の全104試合のライブ配信を行う。地上波では放送されず、DAZNでしか視聴できない試合もあるため、大会を余すことなく楽しみたい方にはDAZNへの加入がおすすめだ。

DAZNで追っかけ再生する手順

DAZN公式サイトにアクセスする DAZNアカウントを作成、またはログインする 日本代表対オランダ代表の配信ページを開く 再生画面下部のシークバーを左へ動かす キックオフ時点や見たい場面から再生する

地上波中継の時間に間に合わない場合や、スマートフォン、PC、タブレットから試合を視聴したい場合は、追っかけ再生と見逃し配信に対応するDAZNを事前に準備しておくのがおすすめだ。

『NHK ONE』でも、放送中の番組を冒頭や任意の場面から再生できる「追いかけ再生」を利用可能。さらに、放送終了後から1週間は見逃し配信にも対応している。

NHK ONEで追いかけ再生する手順

NHK ONEの公式サイトまたはアプリを開く アカウントを作成してログインする 必要に応じてNHKの受信契約情報を連携する 日本代表対オランダ代表の配信ページを開く 再生位置を冒頭または見たい場面まで戻す

NHK ONEは、NHKの受信契約がある世帯であれば追加料金なしで利用できる。ただし、アカウント登録や受信契約情報の確認に時間がかかる場合があるため、試合当日ではなく事前に手続きを済ませておきたい。

ワールドカップ2026日本対オランダは何時から？

FIFAワールドカップ2026のグループステージ第1節、日本代表対オランダ代表は、日本時間2026年6月15日(月)5:00にキックオフする。

試合会場は、アメリカ・テキサス州アーリントンのダラス・スタジアム(AT&Tスタジアム)。日本にとって大会初戦となり、グループF突破に向けて重要な一戦となる。

対戦カード キックオフ日時(日本時間) 会場 日本代表vsオランダ代表 2026年6月15日(月)5:00 ダラス・スタジアム

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本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。

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