SBS歌謡大典2025を無料で見る方法は？地上波・BSテレビ中継はある？

豪華K-POPアーティストが集結するSBS歌謡大典2025が、12月25日(木)に行われる。

本記事では、SBS歌謡大典2025のお得な視聴方法を紹介する。

SBS歌謡大典2025とは？

SBS歌謡大典2025は、韓国の人気音楽番組「SBS人気歌謡」のスペシャルステージであり、今年活躍したK-POPアーティストが集結する一大イベントだ。2025年もスキズ、IVE、ルセラといった豪華な面々が集うだけでなく、12月14日に海軍を満期除隊したNCTのテヨンにとって初の復帰の舞台となる。

開催日は2025年12月25日(木)。当日はレッドカーペットが13:10、音楽祭本編が17:00に開始予定だ。

SBS歌謡大典2025を無料で見る方法はある？地上波中継は？

日本において、SBS歌謡大典2025の地上波中継は予定されていない。ネット『Lemino』がプレミアムプランで独占ライブ配信予定となっており、その他のプラットフォームでの中継は行われない。

SBS歌謡大典2025はLeminoプレミアム無料体験で視聴可能！

Leminoプレミアムでは初回初月無料トライアルを実施しており、期間中はSBS歌謡大典2025だけでなく映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて無料で見放題となる。

Leminoの無料トライアル登録方法

【手順01】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順02】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順03】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※本記事に掲載されている配信情報は2025年12月時点のものです。

※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。