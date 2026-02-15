Goal.com
NBAオールスターゲーム2026を無料で見る方法は？地上波テレビ中継はある？

【北米プロバスケットボール】NBAオールスターゲーム2026の無料ネット配信はある？地上波テレビ中継の有無やおすすめ視聴方法を紹介。

NBAオールスターゲームが、2026年2月14日(土)～16日(月)にかけて行われる。

本記事では、NBAオールスターゲーム2026の地上波中継および無料配信の有無、お得な視聴方法を紹介する。

NBAオールスターゲームの無料配信・地上波中継はある？

NBAオールスターゲーム2026は、地上波テレビによる中継は予定されていない。一方で、Amazonプライムビデオチャンネルの『NBA League Pass』には7日間の無料体験があり、これを利用することでネット無料視聴が可能だ

その他、ネット『WOWOWオンデマンド』、『NBA docomo』がライブ配信を予定。テレビ放送は、衛星放送『WOWOW』が生中継を行う。

チャンネル月額(税込)特徴言語対応
Team Pass – Choose a team(7日間無料体験)
(Prime Videoチャンネル/NBA公式アプリ)		月額2,890円・全試合をライブまたはオンデマンドで観戦
・1台の同時接続デバイスでストリーミング再生		基本は英語実況、一部試合で日本語実況に切替可能予定
League Pass(7日間無料体験)
(Prime Videoチャンネル/NBA公式アプリ)		月額3,190円・全試合をライブまたはオンデマンドで観戦
・1台の同時接続デバイスでストリーミング再生		基本は英語実況、一部試合で日本語実況に切替可能予定
League Pass Premium(7日間無料体験)
(Prime Videoチャンネル/NBA公式アプリ)		月額4,190円・全試合をライブまたはオンデマンドで観戦
・1台の同時接続デバイスでストリーミング再生
・オフライン視聴を含む
・コマーシャルの代わりにアリーナから配信		基本は英語実況、一部試合で日本語実況に切替可能予定
NBA docomoドコモMAX/ポイ活MAX契約者は追加料金なし
ahamo契約者：月額1,078円(2026年3月まで期間限定550円)
その他のプラン(ドコモ以外含む)：月額2,728円(2026年3月まで期間限定1,628円)		・「ロサンゼルス・レイカーズ」「シカゴ・ブルズ」「オクラホマシティ・サンダー」「ゴールデンステイト・ウォリアーズ」+「推しチーム(サービスサイト上の投票で決定)」を中心にレギュラーシーズン一部試合(毎週10～15試合)
・プレイオフ、カンファレンスファイナル、NBA 2Kサマーリーグ、NBAオールスターの一部試合
・ドコモオリジナル番組
・週次のNBA情報番組など
・NBA試合のハイライトなど		日本語実況・解説付き予定
WOWOW・WOWOWで衛星放送／WOWOWオンデマンドでネット配信
・月額2,530円		・レギュラーシーズンは毎週注目の2試合を実況・解説付きで放送・配信
・プレーオフトーナメント1回戦　最大14試合
・カンファレンスセミファイナル　最大7試合
・カンファレンスファイナル　最大7試合
・ NBAオールスターゲームおよびNBAオールスターサタデーも生中継		実況・解説付き

NBAオールスターゲーム2026の無料トライアル視聴方法

NBA-league-pass-amazonAmazon

前述の通り、NBAオールスターゲーム2026はAmazonプライムビデオチャンネル『NBA League Pass』でも視聴可能。『NBA League Pass』には7日間の無料体験期間が設けられており、期間中もNBAオールスターゲーム2026を楽しむことができる。

プランは月額2,890円(税込)の「Team Pass –Choose a team」、月額3,190円(税込)の「League Pass」、月額4,190円(税込)の「League Pass Premium」の3種類があるが、いずれにしても7日間の無料体験期間が適用可能。オールスターゲームの視聴目的であれば、コマーシャルの代わりにアリーナから配信するなど、より快適なサービスが充実している「League Pass Premium」がおすすめだ。

  1. AmazonのNBA League Passページで「詳細を見る」を選択
  2. 希望するプランを選択し、お支払い情報などを入力
  3. 登録完了後、すぐに視聴開始

なお、無料体験終了後は月額2,890円／3,190円／4,190円(税込)で自動更新となる。継続しない場合は、Amazonの「アカウントサービス」内にあるPrime Videoチャンネル管理画面から、いつでも解約手続きが可能だ。

NBAオールスターゲームの2026年日程詳細

NBAオールスターゲーム2026では、日本時間2026年2月14日(土)にNBAライジングスターズ2026、15日(日)にNBAオールスターサタデー2026が開催。そして。16日(月)にはNBAオールスターゲーム2026が行われる。

開催日開始時間イベント
2026年2月14日(土)午前11:00NBAライジングスターズ2026
2026年2月15日(日)午前7:00NBAオールスターサタデー2026
2026年2月16日(月)午前7:00NBAオールスターゲーム2026

※すべて日本時間。

NBAオールスターゲームの関連情報

