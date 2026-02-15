NBAオールスターゲームが、2026年2月14日(土)～16日(月)にかけて行われる。

本記事では、NBAオールスターゲーム2026の地上波中継および無料配信の有無、お得な視聴方法を紹介する。

NBAオールスターゲームの無料配信・地上波中継はある？

NBAオールスターゲーム2026は、地上波テレビによる中継は予定されていない。一方で、Amazonプライムビデオチャンネルの『NBA League Pass』には7日間の無料体験があり、これを利用することでネット無料視聴が可能だ。

その他、ネット『WOWOWオンデマンド』、『NBA docomo』がライブ配信を予定。テレビ放送は、衛星放送『WOWOW』が生中継を行う。

NBAオールスターゲーム2026の無料トライアル視聴方法

Amazon

前述の通り、NBAオールスターゲーム2026はAmazonプライムビデオチャンネル『NBA League Pass』でも視聴可能。『NBA League Pass』には7日間の無料体験期間が設けられており、期間中もNBAオールスターゲーム2026を楽しむことができる。

プランは月額2,890円(税込)の「Team Pass –Choose a team」、月額3,190円(税込)の「League Pass」、月額4,190円(税込)の「League Pass Premium」の3種類があるが、いずれにしても7日間の無料体験期間が適用可能。オールスターゲームの視聴目的であれば、コマーシャルの代わりにアリーナから配信するなど、より快適なサービスが充実している「League Pass Premium」がおすすめだ。

なお、無料体験終了後は月額2,890円／3,190円／4,190円(税込)で自動更新となる。継続しない場合は、Amazonの「アカウントサービス」内にあるPrime Videoチャンネル管理画面から、いつでも解約手続きが可能だ。

NBAオールスターゲームの2026年日程詳細

NBAオールスターゲーム2026では、日本時間2026年2月14日(土)にNBAライジングスターズ2026、15日(日)にNBAオールスターサタデー2026が開催。そして。16日(月)にはNBAオールスターゲーム2026が行われる。

開催日 開始時間 イベント 2026年2月14日(土) 午前11:00 NBAライジングスターズ2026 2026年2月15日(日) 午前7:00 NBAオールスターサタデー2026 2026年2月16日(月) 午前7:00 NBAオールスターゲーム2026

※すべて日本時間。

NBAオールスターゲームの関連情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。