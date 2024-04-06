F1日本グランプリ2024 予選・決勝の地上波中継はある？視聴方法まとめ

Formula1（F1）世界選手権の日本グランプリは、通年秋頃に開催されていたが、2024シーズンより4月開催に変更となった。
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本記事ではF1日本GPのタイムスケジュールとテレビ放送予定を紹介する。
F1日本グランプリのセッション予定
|セッション
|日本時間
|フリー走行1
|4/5(金)11:30～12:30
|フリー走行2
|4/5(金)15:00～16:00
|フリー走行3
|4/6(土)11:30～12:30
|予選
|4/6(土)15:00～16:00
|決勝
|4/7(日)14:00～
F1日本グランプリはどこが放送する？
2024年のF1世界選手権第4戦日本GPは、DAZN、フジテレビNEXTなどで視聴することができる。
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|チャンネル
|月額料金(税込)
|ポイント
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|DAZN
|4,200円
|年間プランがお得
|DAZN for docomo
|4,200円
|docomoユーザーはお得に
|ABEMA de DAZN
|4,200円
|ABEMA内でDAZNコンテンツが観られる
|Amazon Prime Videoチャンネル「DAZN」
|4,200円
|Amazon内でDAZNコンテンツが観られる（別途プライム会費が必要）
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