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JLPGA 北海道 meijiカップ2024のテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法

「JLPGA 北海道 meijiカップ2024」の日程スケジュール、テレビ中継/ネットライブ予定、視聴方法を紹介。

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世界最高峰の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、8月2日(金)から4日(日)にかけて『北海道 meijiカップ』が開催される。

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本記事では、2024年JLPGA 北海道 meijiカップの日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

JLPGA 北海道 meijiカップ｜開催日程

日程ラウンド
8/2(金)1日目
8/3(土)2日目
8/4(日)最終日

北海道 meijiカップ2024｜放送/配信予定

チャンネル放送・配信時間形態
DAZN・U-NEXT
(無料体験あり) 		【8/2(金)】9:30～15:30(LIVE)
【8/3(土)】10:00～16:00(LIVE)
【8/4(日)】8:30～14:30(LIVE) ※表彰式終了まで		ネット
フジテレビONE【8/2(金)】13:50～15:45(LIVE)
【8/3(土)】14:00～16:00(LIVE)
【8/4(日)】20:45～21:45(録画) ／21:45～23:00(録画) 		CS放送
BSフジ【8/2(金)】14:00～15:45(LIVE)
【8/3(土)】14:00～16:00(LIVE)
【8/4(日)】11:00～12:00(LIVE) 		BS放送
フジテレビ系列27局ネット【8/4(日)】16:05～17:20(録画)地上波
UHB【8/2(金)】13:50～15:45(LIVE)／25:15～27:10(録画)
【8/3(土)】14:00～16:00(LIVE) 		地上波

北海道 meijiカップ｜視聴方法

JLPGAツアーの北海道 meijiカップは、『U-NEXT』、Amazon Prime Videoチャンネルの『ゴルフネットワークプラス』などで配信される。

以下に続く

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