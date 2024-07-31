JLPGA 北海道 meijiカップ2024のテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法

世界最高峰の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、8月2日(金)から4日(日)にかけて『北海道 meijiカップ』が開催される。
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本記事では、2024年JLPGA 北海道 meijiカップの日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。
JLPGA 北海道 meijiカップ｜開催日程
北海道 meijiカップ2024｜放送/配信予定
|チャンネル
|放送・配信時間
|形態
|DAZN・U-NEXT
(無料体験あり)
|【8/2(金)】9:30～15:30(LIVE)
【8/3(土)】10:00～16:00(LIVE)
【8/4(日)】8:30～14:30(LIVE) ※表彰式終了まで
|ネット
|フジテレビONE
|【8/2(金)】13:50～15:45(LIVE)
【8/3(土)】14:00～16:00(LIVE)
【8/4(日)】20:45～21:45(録画) ／21:45～23:00(録画)
|CS放送
|BSフジ
|【8/2(金)】14:00～15:45(LIVE)
【8/3(土)】14:00～16:00(LIVE)
【8/4(日)】11:00～12:00(LIVE)
|BS放送
|フジテレビ系列27局ネット
|【8/4(日)】16:05～17:20(録画)
|地上波
|UHB
|【8/2(金)】13:50～15:45(LIVE)／25:15～27:10(録画)
【8/3(土)】14:00～16:00(LIVE)
|地上波
北海道 meijiカップ｜視聴方法
JLPGAツアーの北海道 meijiカップは、『U-NEXT』、Amazon Prime Videoチャンネルの『ゴルフネットワークプラス』などで配信される。
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