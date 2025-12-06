このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J1 リーグ
team-logoサンフレッチェ広島
EDION Stadium Hiroshima
team-logo湘南ベルマーレ
Yuta Tokuma

【12月6日】サンフレッチェ広島vs湘南ベルマーレの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J1リーグ第38節

単月契約可能！月額最安値

DMM×DAZNホーダイ

Jリーグプレーオフは「DMM×DAZNホーダイ」で視聴可能！

J1昇格PO、J2昇格PO、J3・JFL入れ替え戦を全試合配信

DMMポイントも付与。いつでも解約可能

DMM×DAZNホーダイ

Jリーグプレーオフを全試合配信

最安値で視聴

2025年12月6日(土)に行われる2025シーズンの明治安田J1リーグ第38節で、サンフレッチェ広島と湘南ベルマーレが対戦する。

本記事では、サンフレッチェ広島vs湘南ベルマーレの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

サンフレッチェ広島vs湘南ベルマーレ｜試合日程・キックオフ時間

サンフレッチェ広島vs湘南ベルマーレは、12月6日(土)にサンフレッチェ広島のホーム、エディオンピースウイング広島で開催される。

  • 大会：2025 明治安田J1リーグ 第38節
  • 日時：2025年12月6日(土) 14:00キックオフ
  • 対戦：サンフレッチェ広島 vs 湘南ベルマーレ
  • 会場：エディオンピースウイング広島

サンフレッチェ広島vs湘南ベルマーレ｜放送・配信予定

明治安田J1リーグ第38節のサンフレッチェ広島vs湘南ベルマーレは、地上波では『NHK広島』が生中継を行い、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や放送はない。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

サンフレッチェ広島vs湘南ベルマーレのおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J1リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

dmm dazn hodai jleague 2025 kvDMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

サンフレッチェ広島vs湘南ベルマーレ チーム情報

サンフレッチェ広島 vs 湘南ベルマーレ 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ミヒャエル・スキッベ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • 山口智

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

SHI
-直近成績

ゴールを許す
7/4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

SHO
-直近成績

ゴールを許す
7/5
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

SHI

直近の 5 試合

SHO

3

勝利

0

引分け

2

勝利

10

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

順位表

