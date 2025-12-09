このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
AFCチャンピオンズリーグエリート
team-logoサンフレッチェ広島
team-logo上海申花
Yuta Tokuma

【12月10日】サンフレッチェ広島vs上海申花のテレビ放送・ネット配信予定｜AFCチャンピオンズリーグエリート2025-26リーグステージ第6節

【ACLE放送予定】12月10日開催のAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第6節、サンフレッチェ広島対上海申花のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年12月10日(水)に行われる2025シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第6節で、サンフレッチェ広島と上海申花が対戦する。

本記事では、サンフレッチェ広島vs上海申花の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

サンフレッチェ広島vs上海申花｜試合日程・キックオフ時間

サンフレッチェ広島vs上海申花は、12月10日(水)に広島のホーム、広島サッカースタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26 AFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第6節
  • 日時：2025年12月10日(水) 19:00キックオフ
  • 対戦：サンフレッチェ広島 vs 上海申花
  • 会場：広島サッカースタジアム

サンフレッチェ広島vs上海申花｜放送・配信予定

AFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第6節のサンフレッチェ広島vs上海申花は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

サンフレッチェ広島vs上海申花のおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリートは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

サンフレッチェ広島vs上海申花 チーム情報

サンフレッチェ広島 vs 上海申花 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ミヒャエル・スキッベ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • レオニード・スルツキー

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

SHI
-直近成績

ゴールを許す
8/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

SGS
-直近成績

ゴールを許す
7/8
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

順位表

