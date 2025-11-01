YBCルヴァンカップ決勝の柏レイソル対サンフレッチェ広島が1日に国立競技場で開催され、3-1で勝利した広島が優勝を決めた。大会MVPにはサンフレッチェ広島DF荒木隼人が輝いている。

3度目の優勝を狙う柏と、3年ぶり2度目の戴冠を目指す広島が相まみえた。試合は25分にロングスローから荒木隼人のゴールで広島が先制。続く38分にも東俊希の直接FKで加点した広島は、前半終了間際にもジャーメイン良が左足ボレー弾で3点目を挙げた。後半、柏は終盤に細谷真大のゴールで1点を返すも反撃はここまで。広島が3-1の勝利で優勝を決めた。

試合後、この試合の3点目を挙げたジャーメイン良は「今日は何をしてでも勝ちたかったです」と口に。今季にジュビロ磐田から加入したFWは「タイトルを獲りたい思いで移籍してきました。だけど加入して、翔君（佐々木翔）や塩君（塩谷司）にタイトルを獲ってもらいたい思いが強くなりました。貢献できて良かったです」と語った。

そして、「ロングスローでのチャンスを狙っていました。サポーターもクラブも街もまとまって、チームワークが高いチームです。本当に良かった」と喜んだ。

なお、試合後には表彰が行われ、MVPは広島DF荒木が受賞。今大会、プレーオフラウンド以降の5試合に出場して優勝に貢献した荒木は、「YAVAYだろ！」とファンにお馴染みのワードを叫び、スタジアムを盛り上げた。