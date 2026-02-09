Goal.com
AFCチャンピオンズリーグエリート
team-logoサンフレッチェ広島
team-logoジョホールダルルタジムFC
広島vsジョホールを配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値で観られる
Yuta Tokuma

【2月10日】サンフレッチェ広島vsジョホールのテレビ放送・ネット配信予定｜AFCチャンピオンズリーグエリート2025-26リーグステージ第7節

【ACLE放送予定】2月10日開催のAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第7節、サンフレッチェ広島対ジョホール・ダルル・タクジムのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

日本時間2026年2月10日(火)に行われるAFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第7節で、サンフレッチェ広島とジョホール・ダルル・タクジムが対戦する。

本記事では、サンフレッチェ広島vsジョホールの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

サンフレッチェ広島vsジョホール｜試合日程・キックオフ時間

サンフレッチェ広島vsジョホールは、日本時間2月10日(火)に広島のホーム、広島サッカースタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26 AFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第7節
  • 日時：2026年2月10日(火)19:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：サンフレッチェ広島 vs ジョホール・ダルル・タクジム
  • 会場：広島サッカースタジアム

サンフレッチェ広島vsジョホール｜放送・配信予定

AFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第7節のサンフレッチェ広島vsジョホールは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

サンフレッチェ広島vsジョホールのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリートは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

サンフレッチェ広島vsジョホール チーム情報

サンフレッチェ広島 vs ジョホールダルルタジムFC 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • B. Gaul

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • X. Munoz

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

SHI
-直近成績

ゴールを許す
9/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

JDT
-直近成績

ゴールを許す
14/2
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

順位表

