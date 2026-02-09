日本時間2026年2月10日(火)に行われるAFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第7節で、サンフレッチェ広島とジョホール・ダルル・タクジムが対戦する。
本記事では、サンフレッチェ広島vsジョホールの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
サンフレッチェ広島vsジョホール｜試合日程・キックオフ時間
サンフレッチェ広島vsジョホールは、日本時間2月10日(火)に広島のホーム、広島サッカースタジアムで開催される。
- 大会：2025-26 AFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第7節
- 日時：2026年2月10日(火)19:00キックオフ／日本時間
- 対戦：サンフレッチェ広島 vs ジョホール・ダルル・タクジム
- 会場：広島サッカースタジアム
サンフレッチェ広島vsジョホール｜放送・配信予定
AFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第7節のサンフレッチェ広島vsジョホールは『DAZN』がライブ配信を行う。
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
サンフレッチェ広島vsジョホールのおすすめ視聴方法
2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリートは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。
