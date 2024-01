【結果一覧】3回戦で青森山田が7発大勝！ 佐賀東、市立船橋も大量得点で準々決勝へ

【高校サッカー 最新情報】第102回全国高校サッカー選手権大会の3回戦が1月2日に各地で行われた。

第102回全国高校サッカー選手権大会の3回戦が1月2日に行われ、準々決勝の対戦カードが決まった。

3回戦ではプレミア王者の青森山田(青森)が、2回戦で静岡学園(静岡)を撃破した広島国際学院(広島)と対戦。1点リードで前半を終えた青森山田は、後半に入ってから得点力を見せつけた。

43分にオウンゴールで加点すると、61分に米谷壮史が自身この日2点目、62分に津島巧もネットを揺らして突き放す。そして64分には米谷がハットトリックを達成。71分には山下凱也、終了間際には後藤礼智も得点を決め切り、7-0という大差で青森山田が準々決勝へと駒を進めている。

その他、佐賀東(佐賀)は富山第一(富山)に5-1で快勝。市立船橋(千葉)と星稜(石川)のカードでは市立船橋が4-1で制している。前年度王者の岡山学芸館(岡山)は名古屋(愛知)と1-1でPK戦を迎え、名古屋が6-5で勝利した。

これらの結果によって準々決勝の対戦カードも決定。青森山田は、大津(熊本)をPK戦の末に破った昌平(埼玉)と対戦する。

■3回戦 結果

▽1月2日(火)

市立船橋(千葉) 4-1 星稜(石川)

昌平(埼玉) 2-2(PK:5-4) 大津(熊本)

明秀日立(茨城) 1-1(PK:2-4) 近江(滋賀)

佐賀東(佐賀) 5-1 富山第一(富山)

岡山学芸館(岡山) 1-1(PK:5-6) 名古屋(愛知)

青森山田(青森) 7-0 広島国際学院(広島)

神村学園(鹿児島) 2-1 神戸弘陵学園(兵庫)

明桜(秋田) 0-1 堀越(東京A)

■準々決勝 対戦カード

▽1月4日(木)

12:05 名古屋(愛知) vs 市立船橋(千葉)

12:05 青森山田(青森) vs 昌平(埼玉)

14:10 神村学園(鹿児島) vs 近江(滋賀)

14:10 堀越(東京A) vs 佐賀東(佐賀)