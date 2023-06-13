4大メジャー大会の一つ、全米オープンゴルフ選手権2023が日本時間6月16日(木)に開幕する。
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本記事では、全米オープンゴルフ2023のセッション日程、放送・配信予定、お得な無料視聴方法を紹介する。
全米オープンゴルフ2023のセッション日程
2022年の全米オープンゴルフ選手権は、3人の日本人選手が参加予定だ。
11大会連続11回目の出場となる松山英樹や、石川遼、永野竜太郎の3名が出場する。
全米オープンゴルフ2023のテレビ放送・ネット配信予定
全米オープンゴルフ2023は、テレビが『CSゴルフネットワーク』と『BS松竹東急』で中継、ネットは『DAZN』と『ゴルフネットワークプラス』がライブ配信する。
このため、地上波やBSでの放送はない。
■放送局・配信サイト
- テレビ：CSゴルフネットワーク｜BS松竹東急
- ネット：DAZN｜ゴルフネットワークプラス(Amazon無料体験あり)
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全米オープンゴルフ2023の無料視聴方法
全米オープンゴルフ2023は、Amazon Prime Videoチャンネルの『ゴルフネットワークプラス』で全セッションライブ配信される。
ゴルフネットワークプラスの月額料金は1,650円(税込)だが、初回7日間の無料トライアル期間を設けており、体験中でも全米オープンゴルフを視聴可能。もちろん無料期間内での解約も可能なので、この機会に登録してみると良いだろう。
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