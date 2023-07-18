全英オープンゴルフ選手権2023男子を見るには？全セッションのテレビ放送予定、無料視聴方法を紹介。地上波・民放・ネットどこで見れる？松山英樹ら日本人選手も出場。

4大メジャー大会の一つ、全英オープンゴルフ選手権2023が日本時間7月20日(木)に開幕する。

本記事では、全英オープンゴルフ2023のセッション日程、放送・配信予定、お得な無料視聴方法を紹介する。

全英オープンゴルフ2023のセッション日程

2023年の全英オープンゴルフ選手権は、9人の日本人選手が参加する。

昨年に引き続き松山英樹が出場するほか、平田憲聖、比嘉一貴、星野陸也、岩田寛、金谷拓実、中島啓太、蝉川泰果、安森一貴の9名が出場する。

日付 セッション 7/20(木) 初日 7/21(金) 第2日 7/22(土) 第3日 7/23(日) 最終日

全英オープンゴルフ2023のテレビ放送・ネット配信予定

全英オープンゴルフ2023は、テレビが『CSゴルフネットワーク』と『テレビ朝日系列』で中継、ネットは『ゴルフネットワークプラス』がライブ配信する。Amazon Prime Videoチャンネルのゴルフネットワークプラスでも視聴可能だ。

このため、地上波やBSでの放送はない。

■放送局・配信サイト

▶全英オープンゴルフ2023はAmazonで配信！ゴルフネットワークプラスで無料体験視聴

全英オープンゴルフ2023の無料視聴方法

全英オープンゴルフ2023は、Amazon Prime Videoチャンネルの『ゴルフネットワークプラス』で全セッションライブ配信される。

ゴルフネットワークプラスの月額料金は1,650円(税込)だが、初回7日間の無料トライアル期間を設けており、体験中でも全英オープンゴルフを視聴可能。もちろん無料期間内での解約も可能なので、この機会に登録してみると良いだろう。

Amazonの『ゴルフネットワークプラス』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。（無料トライアル終了後は月額1,650円）

※Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。