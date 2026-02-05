ドイツ代表ニャブリがバイエルンと2028年まで契約延長「10年もここにいられるなんて…」

バイエルンはドイツ代表MFセルジュ・ニャブリとの契約を2028年まで延長したことを発表した。

ニャブリは2017年にブレーメンから加入。ホッフェンハイムへのレンタルを経て、これまでバイエルンでは311試合に出場し、100ゴール・69アシストを記録した。バイエルン在籍中にブンデスリーガで6回優勝、DFBポカールで2回優勝、チャンピオンズリーグ、スーパーカップ、クラブワールドカップで優勝している。

契約は今季で満了予定だったが、2年間の契約延長で合意。ニャブリは「バイエルンでさらに長くプレーできることに興奮している」と話した。

「交渉は常に前向きだった。バイエルンに加入した時は、契約満了までに10年もここにいられるとは夢にも思っていなかった。僕の目標は、この調子を維持していくこと。僕たちは真のチームであり、大きなことを成し遂げることができる。契約を更新した理由は、チーム、コーチ陣、クラブ全体、ファン、街、そして環境だ。バイエルンでとても居心地が良いと感じている」

また、クリストフ・フロイントSD（スポーツディレクター）は「セルジュ・ニャブリが私たちのゲームをどれほど豊かにしてくれているかは、誰もが知っている。彼は攻撃面で万能で、スピードがあり、ボールタッチとフィニッシュの技術に優れている。彼がバイエルンでプレーし続けてくれることを嬉しく思う。彼の物腰と人柄は、私たちのチームにとって重要な役割を担っている」と話した。