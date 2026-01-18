大混乱のクリスタル・パレス、グラスナー監督電撃解任の可能性…主将売却が「とどめを刺す」とも

クリスタル・パレスは、オリヴァー・グラスナー監督の解任を検討しているようだ。

2024年2月にパレスの指揮官に就任すると、昨季はクラブ史上初のFAカップ優勝をもたらしたグラスナー監督。今季も10月頭まで公式戦無敗を貫くなど好調なスタートを切っていたが、17日にはサンダーランドにも1-2で敗れ、公式戦10試合勝利から見放されている。

するとサンダーランド戦後、グラスナー監督は『スカイスポーツ』でクラブへの不満を爆発。主将マーク・グエイのマンチェスター・シティ移籍が決定的となっている中で「我々は完全に見捨てられたような気分だ。試合前日にキャプテンを売るなんて、まったく理解できない。我々は準備していたが、昨日（16日）になってキャプテンが売却されると知らされたよ。夏には試合前日に（エベレチ）エゼの件があって、今度は試合前日にキャプテンだ。年に2回も心臓を引き裂かれるような思いをさせられるなんて、まったく理解できない」と激怒していた。

そして『スカイスポーツ』によると、パレスのスティーブ・パリッシュ会長はグラスナー監督の発言に困惑、さらに憤慨している模様。先日には指揮官自身が契約満了を持って今季限りで退任することを明かしていたが、会長は今すぐに解任することも検討しているとのこと。また、やはりグエイの売却が悪化し続けていた会長と指揮官の関係に「とどめを刺す」ことになると伝えている。