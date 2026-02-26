MLB（メジャーリーグ）のスプリングトレーニング(オープン戦)が、日本時間2月28日(土)に開催。サンフランシスコ・ジャイアンツとロサンゼルス・ドジャースが対戦する。
本記事では、ジャイアンツvsドジャースの試合日程、放送予定、視聴方法を紹介していく。
ジャイアンツ対ドジャース｜試合日程・開始時間
MLBスプリングトレーニングのサンフランシスコ・ジャイアンツvsロサンゼルス・ドジャースは、日本時間2月28日(土)に開催される。
同試合では山本由伸が登板予定。山本はジャイアンツ戦登板のあと、WBCに出場する侍ジャパンに合流するために日本へ帰国する予定だ。
- 大会：MLBスプリングトレーニング2026
- 日時：2月28日(土)午前5:05開始予定／日本時間
- 対戦：ジャイアンツvsドジャース（佐々木朗希・山本由伸・大谷翔平 所属）
ジャイアンツ対ドジャース｜テレビ放送・ネット配信予定
ジャイアンツvsドジャースは『MLB.tv』『SPOTV NOW』が中継・配信を行う予定だ。
『MLB.tv』は、Amazon Prime Video内のチャンネルでも視聴可能で、Amazon経由なら無料トライアルで視聴することが可能だ。
■放送局・スケジュール
- テレビ：なし
- ネット：MLB.tv(Amazon経由は無料体験あり)、MLB.tv、SPOTV NOW
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
ジャイアンツvsドジャース｜おすすめ視聴方法
【SPOTV NOW】年間プランが期間限定で実質50%オフ！早期割引キャンペーンを実施中SPOTV NOW
『SPOTV NOW』では、2026年3月31日(火)までの期間限定で早期割引キャンペーンを実施している。
キャンペーン期間中に「プレミアム年間プラン」もしくは「ベーシック年間プラン」に申し込むと、月額プランで登録するより、実質50%お得な価格でサービスを利用できる。年間を通してMLBを視聴したい方は、月額プランで12か月登録するよりも実質半額となる年間プランへの登録がおすすめだ。
『SPOTV NOW』では2026シーズンもスプリングトレーニングからポストシーズンまで視聴可能となる。レギュラーシーズンは大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース戦においては全試合日本語実況・解説付きで配信するほか、日本人選手が出場する試合を中心に1日最大8試合ライブ配信する。
【3月31日まで】早期割引キャンペーンの参加方法
- 「SPOTV NOW」の登録ページから希望するプランを選択
- 会員登録、またはSNSアカウント(Facebook・Apple・Yahoo!)を用いてログイン
- 各種情報を入力し、登録完了後すぐに視聴可能！
【MLB.tv】Amazon経由なら無料トライアルで視聴可能！
Amazon
まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス
- 「詳細を見る」をタップ。
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- これで登録完了！すぐに視聴開始
なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。
Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
