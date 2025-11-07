ドイツ代表、19歳の新星エル・マラを初招集！サネはガラタサライ移籍後初のメンバー入り

ドイツサッカー連盟（DFB）は6日、11月の代表ウィークに向けた招集メンバー25名を発表した。

グループA首位のドイツは、2026年北中米ワールドカップ（W杯）欧州予選で、14日の第5節にルクセンブルク（アウェー）、続く17日の第6節にスロバキア（ホーム）と対戦する予定。特に、勝ち点9で並ぶ開幕節で敗れた2位スロバキアとの2戦目は、落としたくない一戦だ。

こうした中、ユリアン・ナーゲルスマン監督は、ケルンの19歳新星FWサイード・エル・マラを初招集。また、先月に追加招集されたGKノア・アトゥボル（フライブルク）とFWケヴィン・シャーデ（ブレントフォード）は引き続きメンバー入り。さらに、FWリロイ・サネ（ガラタサライ）は5カ月ぶり、DFマリック・チャウ（ニューカッスル）は2年ぶりにメンバーに復帰した。

一方で、カイ・ハヴァーツ（アーセナル）やジャマル・ムシアラ（バイエルン）、アントニオ・リュディガー（レアル・マドリー）らの離脱が続く中、フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール）やヨズア・キミッヒ（バイエルン）らレギュラー組が順当にメンバー入り。なお、バイエルンからは最多となる5名、ドルトムントからは4名が招集されている。

11月の代表ウィークに向けたドイツ代表メンバー25名は以下の通り。

GK▼

ノア・アトゥボル（フライブルク）

オリヴァー・バウマン（ホッフェンハイム）

フィン・ダーメン（アウクスブルク）

アレクサンダー・ニューベル（シュトゥットガルト）

DF▼

ヴァルデマール・アントン（ドルトムント）

リドレ・バク（ライプツィヒ）

ナサニエル・ブラウン（フランクフルト）

ヨズア・キミッヒ（バイエルン）

フェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）

アレクサンダー・パヴロヴィッチ（バイエルン）

ダヴィド・ラウム（ライプツィヒ）

ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）

ヨナタン・ター（バイエルン）

マリック・チャウ（ニューカッスル）

MF/FW▼

カリム・アデイェミ（ドルトムント）

ナディエム・アミリ（マインツ）

ヨナタン・ブルカルト（フランクフルト）

サイード・エル・マラ（ケルン）

セルジュ・ニャブリ（バイエルン）

レオン・ゴレツカ（バイエルン）

ジェイミー・レウェリング（シュトゥットガルト）

リロイ・サネ（ガラタサライ）

ケヴィン・シャーデ（ブレントフォード）

フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール）

ニック・ウォルテマーデ（ニューカッスル）