ドイツ代表、19歳の新星エル・マラを初招集！サネはガラタサライ移籍後初のメンバー入り

ドイツサッカー連盟（DFB）は6日、11月の代表ウィークに向けた招集メンバー25名を発表した。
グループA首位のドイツは、2026年北中米ワールドカップ（W杯）欧州予選で、14日の第5節にルクセンブルク（アウェー）、続く17日の第6節にスロバキア（ホーム）と対戦する予定。特に、勝ち点9で並ぶ開幕節で敗れた2位スロバキアとの2戦目は、落としたくない一戦だ。
こうした中、ユリアン・ナーゲルスマン監督は、ケルンの19歳新星FWサイード・エル・マラを初招集。また、先月に追加招集されたGKノア・アトゥボル（フライブルク）とFWケヴィン・シャーデ（ブレントフォード）は引き続きメンバー入り。さらに、FWリロイ・サネ（ガラタサライ）は5カ月ぶり、DFマリック・チャウ（ニューカッスル）は2年ぶりにメンバーに復帰した。
一方で、カイ・ハヴァーツ（アーセナル）やジャマル・ムシアラ（バイエルン）、アントニオ・リュディガー（レアル・マドリー）らの離脱が続く中、フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール）やヨズア・キミッヒ（バイエルン）らレギュラー組が順当にメンバー入り。なお、バイエルンからは最多となる5名、ドルトムントからは4名が招集されている。
11月の代表ウィークに向けたドイツ代表メンバー25名は以下の通り。
GK▼
ノア・アトゥボル（フライブルク）
オリヴァー・バウマン（ホッフェンハイム）
フィン・ダーメン（アウクスブルク）
アレクサンダー・ニューベル（シュトゥットガルト）
DF▼
ヴァルデマール・アントン（ドルトムント）
リドレ・バク（ライプツィヒ）
ナサニエル・ブラウン（フランクフルト）
ヨズア・キミッヒ（バイエルン）
フェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）
アレクサンダー・パヴロヴィッチ（バイエルン）
ダヴィド・ラウム（ライプツィヒ）
ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）
ヨナタン・ター（バイエルン）
マリック・チャウ（ニューカッスル）
MF/FW▼
カリム・アデイェミ（ドルトムント）
ナディエム・アミリ（マインツ）
ヨナタン・ブルカルト（フランクフルト）
サイード・エル・マラ（ケルン）
セルジュ・ニャブリ（バイエルン）
レオン・ゴレツカ（バイエルン）
ジェイミー・レウェリング（シュトゥットガルト）
リロイ・サネ（ガラタサライ）
ケヴィン・シャーデ（ブレントフォード）
フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール）
ニック・ウォルテマーデ（ニューカッスル）