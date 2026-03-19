ドイツ代表、バイエルンから18歳新星ら2名を初招集！リュディガーら計6名が復帰

ドイツサッカー連盟（DFB）は19日、3月の強化試合に臨むドイツ代表招集メンバー26名を発表した。

今夏の北中米ワールドカップ（W杯）ではコートジボワールやエクアドル、キュラソーと同組のドイツ。W杯メンバー発表前最後のテストマッチとなる今回は、27日にスイス（アウェー）、30日にガーナ（ホーム）と対戦する予定だ。

DFB発表によると、ユリアン・ナーゲルスマン監督はバイエルン・ミュンヘンから合計7名を招集。ヨズア・キミッヒやヨナタン・ター、アレクサンダー・パヴロヴィッチ、セルジュ・ニャブリ、レオン・ゴレツカのほか、控えGKヨナス・ウルビグ、先月18歳となったMFレナート・カールの初招集2名も名を連ねている。

さらに、フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール）、ニック・ヴォルテマーデ（ニューカッスル）、カイ・ハヴァーツ（アーセナル）らイングランド組もメンバー入り。アントニオ・リュディガー（レアル・マドリー）やデニス・ウンダヴ（シュトゥットガルト）、パスカル・グロス（ブライトン）に加え、ジョシャ・ヴァグノマン（シュトゥットガルト）やアントン・シュタッハ（リーズ）ら計6名が復帰した。

一方、負傷のため外れたジャマル・ムシアラ（バイエルン）のほか、サイード・エル・マラ（ケルン）らは招集が見送られた。ただし、エル・マラはU-21ドイツ代表に招集されており、フル代表に故障者が出た場合は追加招集の可能性が残されている。

3月の強化試合に向けて発表されたドイツ代表招集メンバーは以下の通り。

GK▼

オリヴァー・バウマン（ホッフェンハイム）

アレクサンダー・ニューベル（シュトゥットガルト）

ヨナス・ウルビグ（バイエルン）

DF▼

ヴァルデマール・アントン（ドルトムント）

ナサニエル・ブラウン（フランクフルト）

パスカル・グロス（ブライトン）

ヨズア・キミッヒ（バイエルン）

アレクサンダー・パヴロヴィッチ（バイエルン）

ダヴィド・ラウム（ライプツィヒ）

アントニオ・リュディガー（レアル・マドリー）

ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）

アントン・シュタッハ（リーズ）

ヨナタン・ター（バイエルン）

マリック・チャウ（ニューカッスル）

ジョシャ・ヴァグノマン（シュトゥットガルト）

MF/FW▼

セルジュ・ニャブリ（バイエルン）

レオン・ゴレツカ（バイエルン）

カイ・ハヴァーツ（アーセナル）

レナート・カール（バイエルン）

ジェイミー・レウェリング（シュトゥットガルト）

フェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）

リロイ・サネ（ガラタサライ）

ケヴィン・シャーデ（ブレントフォード）

デニス・ウンダヴ（シュトゥットガルト）

フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール）

ニック・ヴォルテマーデ（ニューカッスル）