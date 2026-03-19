ドイツ代表、バイエルンから18歳新星ら2名を初招集！リュディガーら計6名が復帰

ドイツサッカー連盟（DFB）は19日、3月の強化試合に臨むドイツ代表招集メンバー26名を発表した。
今夏の北中米ワールドカップ（W杯）ではコートジボワールやエクアドル、キュラソーと同組のドイツ。W杯メンバー発表前最後のテストマッチとなる今回は、27日にスイス（アウェー）、30日にガーナ（ホーム）と対戦する予定だ。
DFB発表によると、ユリアン・ナーゲルスマン監督はバイエルン・ミュンヘンから合計7名を招集。ヨズア・キミッヒやヨナタン・ター、アレクサンダー・パヴロヴィッチ、セルジュ・ニャブリ、レオン・ゴレツカのほか、控えGKヨナス・ウルビグ、先月18歳となったMFレナート・カールの初招集2名も名を連ねている。
さらに、フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール）、ニック・ヴォルテマーデ（ニューカッスル）、カイ・ハヴァーツ（アーセナル）らイングランド組もメンバー入り。アントニオ・リュディガー（レアル・マドリー）やデニス・ウンダヴ（シュトゥットガルト）、パスカル・グロス（ブライトン）に加え、ジョシャ・ヴァグノマン（シュトゥットガルト）やアントン・シュタッハ（リーズ）ら計6名が復帰した。
一方、負傷のため外れたジャマル・ムシアラ（バイエルン）のほか、サイード・エル・マラ（ケルン）らは招集が見送られた。ただし、エル・マラはU-21ドイツ代表に招集されており、フル代表に故障者が出た場合は追加招集の可能性が残されている。
3月の強化試合に向けて発表されたドイツ代表招集メンバーは以下の通り。
GK▼
オリヴァー・バウマン（ホッフェンハイム）
アレクサンダー・ニューベル（シュトゥットガルト）
ヨナス・ウルビグ（バイエルン）
DF▼
ヴァルデマール・アントン（ドルトムント）
ナサニエル・ブラウン（フランクフルト）
パスカル・グロス（ブライトン）
ヨズア・キミッヒ（バイエルン）
アレクサンダー・パヴロヴィッチ（バイエルン）
ダヴィド・ラウム（ライプツィヒ）
アントニオ・リュディガー（レアル・マドリー）
ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）
アントン・シュタッハ（リーズ）
ヨナタン・ター（バイエルン）
マリック・チャウ（ニューカッスル）
ジョシャ・ヴァグノマン（シュトゥットガルト）
MF/FW▼
セルジュ・ニャブリ（バイエルン）
レオン・ゴレツカ（バイエルン）
カイ・ハヴァーツ（アーセナル）
レナート・カール（バイエルン）
ジェイミー・レウェリング（シュトゥットガルト）
フェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）
リロイ・サネ（ガラタサライ）
ケヴィン・シャーデ（ブレントフォード）
デニス・ウンダヴ（シュトゥットガルト）
フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール）
ニック・ヴォルテマーデ（ニューカッスル）