ワールドカップ 欧州予選
team-logoジョージア
Boris Paichadze Dinamo Arena
team-logoスペイン
GOAL

【11月16日】ジョージアvsスペインのテレビ放送・ネット配信予定｜W杯欧州予選

2026年の北中米ワールドカップ欧州予選第5節、ジョージア代表対スペイン代表のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2026年W杯欧州予選はいよいよ佳境！11月に第9節・最終節が開催

日本時間2025年11月16日(日)に行われる2026年の北中米ワールドカップ欧州予選で、ジョージア代表とスペイン代表が対戦する。

本記事では、ジョージアvsスペインの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ジョージアvsスペイン｜試合日程・キックオフ時間

ジョージアvsスペインは、日本時間11月16日(日)にジョージアのトビリシにある、ボリス・パイチャーゼ・スタジアムで開催される。

  • 大会：2026年W杯欧州予選 第5節
  • 日時：2025年11月16日(日) 2:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：ジョージア代表 vs スペイン代表
  • 会場：ボリス・パイチャーゼ・スタジアム

ジョージアvsスペイン｜放送・配信予定

W杯欧州予選のジョージアvsスペインは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ジョージアvsスペインのおすすめ視聴方法

W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

ジョージアvsスペイン チーム情報

ジョージア vs スペイン スタメン

ジョージアHome team crest

4-1-4-1

フォーメーション

4-3-3

Home team crestESP
1
ギオルギ・ママルダシュヴィリ
2
ウラジーミル・マムチャシュビリ
14
ルカ・ロホシビリ
5
サバ・ゴグリチーゼ
13
ギオルギ・ゴチョレイシュヴィリ
22
I. Tabatadze
15
アンゾール・メクヴァビシュビリ
10
Z. Davitashvili
17
オタル・キテイシュビリ
7
C
フヴィチャ・クヴァラツヘリア
8
ブドゥ・ジヴジヴァゼ
23
C
ウナイ・シモン
14
アイメリク・ラポルテ
12
ペドロ・ポロ
22
マルク・ククレジャ
15
パウ・クバルシ
8
ファビアン・ルイス
18
マルティン・スビメンディ
6
ミケル・メリーノ
7
フェラン・トーレス
16
アレハンドロ・バエナ
21
ミケル・オヤルザバル

4-3-3

ESPAway team crest

GEO
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ウィリー・サニョル

ESP
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ルイス・デ・ラ・フエンテ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

GEO
-直近成績

ゴールを許す
7/10
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

ESP
-直近成績

ゴールを許す
17/2
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

GEO

直近の 5 試合

ESP

0

勝利

0

引分け

5

勝利

3

得点

20
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

順位表

0