2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグが日本時間2月27日(金)に開催。伊東純也と横山歩夢の所属するヘンクと、ディナモ・ザグレブが対戦する。

本記事では、ヘンクvsディナモ・ザグレブのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ヘンクvsディナモ・ザグレブの試合日程・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ・ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグのヘンクvsディナモ・ザグレブは、ヘンクのホーム「セゲカ・アレーナ」で開催される。

大会：UEFAヨーロッパリーグ ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグ

日程：2026年2月27日(金)5:00キックオフ／日本時間

カード：ヘンク vs ディナモ・ザグレブ

会場：セゲカ・アレーナ

ヘンクvsディナモ・ザグレブの放送・配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、ヘンクvsディナモ・ザグレブの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

ヨーロッパリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法

WOWOW

① WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス

② お申し込みはこちらをタップ

③ メールアドレスを認証

④ 決済方法など必要情報を入力

⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

▶チャンピオンズリーグをWOWOWオンデマンドで視聴！公式サイトから今すぐ登録

ヘンクvsディナモ・ザグレブ チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表