ヨーロッパリーグ
team-logoヘンク
Cegeka Arena
team-logoディナモ・ザグレブ
Yuta Tokuma

【2月27日】ヘンクvsディナモ・ザグレブのテレビ放送/ネット配信予定｜ヨーロッパリーグ2025-26ノックアウトプレーオフ2ndレグ

【伊東純也・横山歩夢出場予定】2月27日開催のヨーロッパリーグ(EL)2025-26ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグ、ヘンク対ディナモ・ザグレブの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグが日本時間2月27日(金)に開催。伊東純也と横山歩夢の所属するヘンクと、ディナモ・ザグレブが対戦する。

本記事では、ヘンクvsディナモ・ザグレブのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ヘンクvsディナモ・ザグレブの試合日程・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ・ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグのヘンクvsディナモ・ザグレブは、ヘンクのホーム「セゲカ・アレーナ」で開催される。

  • 大会：UEFAヨーロッパリーグ ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグ
  • 日程：2026年2月27日(金)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：ヘンク vs ディナモ・ザグレブ
  • 会場：セゲカ・アレーナ

ヘンクvsディナモ・ザグレブの放送・配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、ヘンクvsディナモ・ザグレブの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

ヨーロッパリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

ヘンクvsディナモ・ザグレブ チーム情報

ヘンク vs ディナモ・ザグレブ 予想スタメン

ヘンクHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-3-3

Home team crestDZG
26
トビアス・ラワル
77
ザカリア・エル・ワアディ
3
ムハイド・サディク
18
ヨリス・カイェンベ
6
マット・スメッツ
7
ヤルネ・シュトゥッカーズ
8
ブライアン・ヘイネン
38
ダーン・ヘイマンス
23
アーロン・ビバウト
19
ヤイマル・メディナ
10
伊東純也
40
ドミニク・リヴァコビッチ
36
S. Dominguez
26
スコット・マッケナ
25
M. Valincic
22
M. Perez Vinloef
7
L. Stojkovic
8
ミハ・ザイツ
27
ヨシプ・ミシック
30
F. Topic
11
A. Hoxha
71
M. Bakrar

4-3-3

DZGAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ニッキー・ヘイエン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • M. Kovacevic

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

GNK
-直近成績

ゴールを許す
10/7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

DZG
-直近成績

ゴールを許す
12/4
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

GNK

直近の 3 試合

DZG

1

Win

1

Draw

1

Win

4

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
2/3
両チームが得点
2/3

順位表

0