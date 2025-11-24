このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Yuta Tokuma

【11月25日】江原FCvsFC町田ゼルビアのテレビ放送・ネット配信予定｜AFCチャンピオンズリーグエリート2025-26リーグステージ第5節

【ACLE放送予定】11月25日開催のAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第5節、江原FC対FC町田ゼルビアのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年11月25日(火)に行われる2025シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第5節で、江原FCとFC町田ゼルビアが対戦する。

本記事では、江原FCvsFC町田ゼルビアの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

江原FCvsFC町田ゼルビア｜試合日程・キックオフ時間

江原FCvsFC町田ゼルビアは、11月25日(火)に江原のホーム、春川松岩スポーツタウン・スタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26 AFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第5節
  • 日時：2025年11月25日(火) 19:00キックオフ
  • 対戦：江原FC vs FC町田ゼルビア
  • 会場：春川松岩スポーツタウン・スタジアム

江原FCvsFC町田ゼルビア｜放送・配信予定

AFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第5節の江原FCvsFC町田ゼルビアは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

江原FCvsFC町田ゼルビアのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリートは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

江原FCvsFC町田ゼルビア チーム情報

江原FC vs FC町田ゼルビア スタメン

江原FCHome team crest

4-4-2

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestMAZ
21
C. Park
34
ジュンソクソング
4
ミヌソ
99
J. Kang
23
マルコ・トゥチ
28
S. Lee
42
J. Mo
47
M. Shin
7
キム・デウォン
16
金健熙
19
朴相赫
1
谷晃生
26
林幸多郎
6
望月ヘンリー海輝
5
イブラヒム・ドレシェヴィッチ
11
増山朝陽
50
岡村大八
10
ナ・サンホ
8
仙頭啓矢
19
中山雄太
18
下田北斗
90
オ・セフン

3-4-2-1

MAZAway team crest

GAN
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • K. Chung

MAZ
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 黒田剛

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

GAN
-直近成績

ゴールを許す
4/6
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

MAZ
-直近成績

ゴールを許す
6/4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

順位表

0