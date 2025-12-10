このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
AFCチャンピオンズリーグ2
team-logoガンバ大阪
team-logoラーチャブリーFC
【G大阪vsラーチャーブリーを配信】DMM×DAZNホーダイなら月額プラン最安値で視聴可能！
Yuta Tokuma

【12月11日】ガンバ大阪vsラーチャーブリーのテレビ放送・ネット配信予定｜AFCチャンピオンズリーグ2 2025-26グループステージ第6節

【ACL2放送予定】12月11日開催のAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）グループステージ第6節、ガンバ大阪対ラーチャーブリーFCのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得

DMM×DAZNホーダイ

ACLエリート2025-26はDAZNが独占ライブ配信

DMM×DAZNホーダイならDMMポイントが最大1,650ポイントもらえる

ACLEを独占ライブ配信

DMM×DAZNホーダイなら月額最安値

今すぐ視聴

2025年12月11日(木）に行われる2025シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2 グループステージ第6節で、ガンバ大阪とラーチャーブリーFCが対戦する。

【ACL2】G大阪vsラーチャーブリーをライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

本記事では、ガンバ大阪vsラーチャーブリーFCの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ガンバ大阪vsラーチャーブリーFC｜試合日程・キックオフ時間

ガンバ大阪vsラーチャーブリーFCは、12月11日(木)にガンバ大阪のホーム、市立吹田サッカースタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26 AFCチャンピオンズリーグ2 グループステージ第6節
  • 日時：2025年12月11日(木) 19:00キックオフ
  • 対戦：ガンバ大阪 vs ラーチャーブリーFC
  • 会場：市立吹田サッカースタジアム

【ACL2】G大阪vsラーチャーブリーをライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

ガンバ大阪vsラーチャーブリーFC｜放送・配信予定

AFCチャンピオンズリーグ2 グループステージ第6節のガンバ大阪vsラーチャーブリーFCは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

【ACL2】G大阪vsラーチャーブリーをライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

ガンバ大阪vsラーチャーブリーFCのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

dmm dazn hodai jleague 2025 kvDMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

Jリーグ2025全試合ライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月々1,270円お得＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

ガンバ大阪vsラーチャーブリーFC チーム情報

成績

GOS
-直近成績

ゴールを許す
11/3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

RAT
-直近成績

ゴールを許す
6/3
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

GOS

Last match

RAT

1

Win

0

引分け

0

勝利

2

得点

0
2.5ゴール以上のゲーム
0/1
両チームが得点
0/1

順位表

0