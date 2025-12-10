2025年12月11日(木）に行われる2025シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2 グループステージ第6節で、ガンバ大阪とラーチャーブリーFCが対戦する。

本記事では、ガンバ大阪vsラーチャーブリーFCの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ガンバ大阪vsラーチャーブリーFC｜試合日程・キックオフ時間

ガンバ大阪vsラーチャーブリーFCは、12月11日(木)にガンバ大阪のホーム、市立吹田サッカースタジアムで開催される。

大会：2025-26 AFCチャンピオンズリーグ2 グループステージ第6節

日時：2025年12月11日(木) 19:00キックオフ

対戦：ガンバ大阪 vs ラーチャーブリーFC

会場：市立吹田サッカースタジアム

ガンバ大阪vsラーチャーブリーFC｜放送・配信予定

AFCチャンピオンズリーグ2 グループステージ第6節のガンバ大阪vsラーチャーブリーFCは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ガンバ大阪vsラーチャーブリーFC チーム情報

成績

両チームの対戦成績

GOS Last match RAT 1 Win 0 引分け 0 勝利 ラーチャブリーFC 0 - 2 ガンバ大阪 2 得点 0 2.5ゴール以上のゲーム 0/1 両チームが得点 0/1

順位表